Brasil estreia vencendo a Argentina na Americup de basquete

Na estreia da técnica norte-americana Pokey Chatman em partidas oficiais, a Seleção Brasileira feminina de basquete largou com vitória na AmericupW (Copa América feminina) neste sábado (28), em Santiago, no Chile, por 71 a 50. O Brasil, que está no grupo A, tem como próximo adversário o Canadá, na segunda-feira (30), a partir das 15h10, no horário de Brasília.

Na partida de abertura do Brasil, o que chamou a atenção ficou por conta dos altos e baixos ao longo das quatro parciais do jogo. O primeiro quarto teve vitória do Brasil: 22 a 4.

Depois de uma breve reação argentina que diminuiu um pouco a vantagem brasileira antes do intervalo (40 a 25), o terceiro quarto novamente teve uma das equipes registrando menos de 10 pontos, no caso o Brasil. A Argentina fez 16 a 8 na parcial e se colocou a apenas sete pontos de distância (48 a 41).

As adversárias ainda cortaram a diferença para cinco pontos, mas foi a vez de o Brasil deslanchar e disparar. O placar de 23 a 9 no último quarto levou o Brasil a um triunfo que terminou com confortáveis 21 pontos de frente (71 a 50).

Damiris brilha

A cestinha da partida foi Damiris, com 24 pontos anotados. Vitória Marcelino, com 13, e Alana Gonçalo, com 10, também registraram dígitos duplos em pontuação.

A AmericupW tem dez seleções divididas em dois grupos com cinco equipes cada. As quatro primeiras de cada chave avançam para mata-mata. Ao final, o campeão terá vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, enquanto as cinco equipes seguintes na classificação irão para o Pré-Mundial. O grupo A, do qual o Brasil faz parte, tem Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador.