Aporte reforça digitalização do food service no Brasil

A NextAge, empresa brasileira de tecnologia com sede em Curitiba, Paraná, anunciou um investimento de R$3 milhões no Vina, módulo de Cardápio Digital integrado ao Sistema CNM, solução de gestão e operação para restaurantes. Esse aporte busca fortalecer a infraestrutura tecnológica do serviço, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento de novas funcionalidades.

A iniciativa ocorre em um momento de transformação para bares e restaurantes no Brasil. O cenário é marcado pela rápida mudança no comportamento do consumidor, especialmente da chamada Geração Z, que passou a priorizar conveniência, agilidade e experiências digitais em suas escolhas, resultando na intensificação da concorrência, na pressão por eficiência operacional e no aumento dos custos.

Em meio a esses desafios, os negócios que conseguiram investir em tecnologia e se adaptar às novas demandas do mercado vêm colhendo resultados expressivos. Apenas no Brasil, o alcance do delivery no setor saltou de 80% em 2020 para 89% em 2022, enquanto a proporção de pessoas que pedem comida uma vez por semana aumentou de 28% para 32% no mesmo período. O próprio faturamento do food service acompanhou essa evolução: entre 2009 e 2019, o setor cresceu 184,2% (dados via Abrasel). Já previsões da Statista (via CartaCapital) indicam que o setor deve crescer, em média, 7% ao ano até 2029, alcançando US$ 27,81 bilhões em receitas. Atualmente, o país responde por 1,51% da receita mundial do setor, que movimenta US$ 1,40 trilhão.

“A tecnologia se tornou essencial para os restaurantes”, afirma Marcelo Augusto Ferri, cofundador e CEO da NextAge. “Com esse investimento no Vina, nosso objetivo é oferecer soluções que ajudem os negócios a se adaptar e prosperar ainda mais nesse novo cenário”.

O Vina permite que os cardápios sejam acessados on-line, por link próprio ou QR Code nas mesas, além de integrar pagamentos digitais e avaliações em tempo real. Esse módulo é diretamente conectado ao CNM, permitindo a integração do pedido ao ponto de venda (PDV), à gestão de estoque, ao sistema de comandas eletrônicas, ao delivery e a outros processos da operação.

Segundo Ferri, ferramentas como cardápios digitais próprios impactam diretamente o desempenho financeiro dos estabelecimentos ao oferecerem mais autonomia na operação. Dados da Abrasel indicam que pedidos realizados por aplicativos, que concentram grande parte do market share, apresentam valor médio 17,5% superior ao dos feitos no salão. Por outro lado, esses mesmos aplicativos costumam cobrar taxas sobre os pedidos que podem chegar a 30%, reduzindo a margem de lucro dos negócios. “Nesse cenário, cardápios digitais próprios, como o Vina, surgem como uma alternativa, pois viabilizam o atendimento digital sem a cobrança de taxas sobre as vendas”, defende Ferri.

“O uso de cardápios digitais também contribui para o aumento das vendas adicionais. Temos acompanhado casos em que a digitalização do cardápio gerou ganhos de rentabilidade de até 40%, impulsionados por vendas adicionais e maior permanência do cliente no salão”, ressalta Ferri.

O investimento da NextAge no Vina ocorre como parte desse movimento, em um cenário onde as soluções digitais já demonstram potencial para impulsionar a rentabilidade e fortalecer a competitividade dos estabelecimentos. Para Marcelo Ferri, a disputa entre grandes plataformas de delivery, como iFood, 99Food e novos players, como a chinesa Meituan, marcada por alianças, investimentos bilionários e mudanças nas condições para estabelecimentos e entregadores, reforça ainda mais a necessidade de alternativas que ampliem a autonomia dos negócios e contribuam para uma gestão mais eficiente.