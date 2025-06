Prestex, Senai e LATAM Cargo oferecem imersão em Logística

Segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027 realizado pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI), a Logística é a atividade econômica com maior demanda de empregos no Brasil. A projeção para o segmento é de oito milhões de postos de trabalhos formais até 2027. O setor está em plena expansão, mas já enfrenta uma notável escassez de mão de obra qualificada. Uma busca recente no Banco Nacional de Empregos (BNE) revelou mais de 120 mil vagas disponíveis na área.

É nesse cenário de crescimento e demanda por profissionais cada vez mais qualificados, que uma iniciativa pioneira está contribuindo para a próxima geração de talentos da logística brasileira. A Prestex, referência em Logística Emergencial B2B, convidou o Senai e a LATAM Cargo Brasil para uma parceria que conecta a teoria à prática, oferecendo uma experiência imersiva e transformadora para estudantes do curso técnico em Administração, com foco em Logística.

Nesta primeira ação, 30 alunos do Senai Hermenegildo Campos de Almeida, localizado em Guarulhos, tiveram a oportunidade de vivenciar o dinamismo do setor. A atividade, que ocorreu no dia 9 de junho de 2025, iniciou com um bate-papo com o CCO da Prestex, Marcelo Zeferino, compartilhando sua jornada profissional e de vida, desde a chegada à logística até se tornar diretor e sócio da empresa, oferecendo uma visão autêntica aos jovens. Zeferino detalhou o universo da logística emergencial e como a Prestex, através de cases reais com empresas de segmentos variados, vem transformando a emergência em soluções de alta performance no transporte de cargas, otimizando tempo e custos para clientes da indústria.

Segundo Marcelo Zeferino, o projeto traz ganhos para os dois lados: “É uma troca. Ao mesmo tempo que conectamos os desafios reais do mercado de Logística com essa nova geração, eles nos trazem suas inquietudes, ideias e expectativas com as novas tecnologias e tendências do mercado. Também aprendemos acompanhando como os alunos veem o futuro da logística. Tudo isso agrega muito ao setor”, afirmou o CCO da Prestex.

Para os professores de Logística do Senai, Luciano da Silva Ferreira e Alessandro Quilles Barbosa, a iniciativa preenche uma lacuna fundamental no aprendizado: “A experiência agregada pelo Marcelo sobre como a logística emergencial pode auxiliar a indústria em momentos críticos, foi enriquecedor aos alunos. É algo que não vemos no dia a dia. Ao contrário de entregas rotineiras, o transporte emergencial tem uma necessidade de atenção, de comunicação e cuidados muito específicos”, destacou Luciano Ferreira.

Complementando o aprendizado prático, os estudantes realizaram uma visita exclusiva a LATAM Cargo em Guarulhos (SP), conhecendo um dos maiores terminais da América do Sul. O gerente de operações de cargas, Cláudio Jorge, informou que a empresa movimenta centenas de toneladas de cargas por dia. Além das cargas em voos de passageiros, a LATAM também opera aeronaves cargueiras com capacidade para transportar mais de 50 toneladas por voo. “É um prazer abrir nossas operações para que os estudantes possam entender o quanto a logística é dinâmica e se modifica rapidamente, seja por evolução tecnológica ou perfil de carga”, enfatizou.

Durante a visita, os alunos puderam conversar com gerentes e supervisores, acompanhando de perto a emissão de documentações, as variáveis cruciais no transporte (peso, rota, tipos de cargas) até o preparo das cargas para proteção e otimização de espaço. Também tiraram dúvidas sobre curiosidades como o transporte de restos mortais, pets, medicamentos e cargas perigosas, enriquecendo ainda mais o aprendizado sobre a complexidade e a diversidade que envolve a logística aérea.

A vivência foi transformadora para os estudantes. Gabrielly B. Almeida, gestante de oito meses, e que concilia a maternidade com o trabalho e os estudos, percebeu como a logística se integra também à sua vida pessoal: “Não tinha a dimensão de todo processo envolvido. A logística tem sido muito importante para meu planejamento, para eu ter o que preciso no momento exato, principalmente agora, com o João Pedro a caminho.” Ela ainda ressaltou como as experiências compartilhadas pela Prestex linkaram aos conteúdos aprendidos em sala de aula, “como a combinação dos modais aéreo e rodoviário para uma logística mais ágil, por exemplo.”

Vitor de Freitas Peigo, de 20 anos, impressionou-se com a realidade da execução: “O que mais me chamou a atenção foi a complexidade de tudo isso; parece um processo simples para o cliente final, mas é muito mais profundo para quem executa, com documentação, despacho e toda a organização.”

Para Rillary Ribeiro dos Santos, 22 anos, que já atua na área administrativa de logística e cursa Biomedicina na Faculdade, a experiência foi reveladora: “Consegui ver a logística de outra forma, tirando muitas dúvidas do que só via no administrativo. Entendi que a logística está em todo lugar, até na Biomedicina, com as boas práticas de transporte e armazenamento de medicamentos e amostras de exames.”

Para o especialista em Logística Emergencial, Marcelo Zeferino, ao expor os alunos à realidade e às oportunidades do mercado, a Prestex, o Senai e a LATAM Cargo Brasil não apenas contribuem para a formação de jovens mais preparados e alinhados com as necessidades das empresas, mas também investem diretamente no futuro do setor.