Most apresenta soluções financeiras na FEBRABAN TECH

A Most Specialist Technologies, uma das maiores empresas de automação de onboarding e segurança digital do país, marcou presença na 35ª edição do FEBRABAN TECH, realizada de 10 a 12 de junho no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O evento reuniu líderes de tecnologia e inovação, com 271 estandes e uma programação diversificada que incluiu o Fintech Lounge, Palco Febraban Cases, áreas de workshops e auditórios imersivos.

No estande da Most, a empresa apresentou o mostQI Connect, que tem a capacidade de criar fluxos de processos que podem consumir soluções para automatizar processos e evitar fraudes. Ele opera de maneira harmônica diversos recursos, como extração inteligente de documentos complexos, RPAs e antifraudes. Além disso, a empresa também lançou a sua nova marca, em comemoração aos seus 25 anos. A marca agora reflete ainda mais os objetivos da empresa, que une tecnologia, inteligência e propósito para transformar dados em decisões, processos em fluidez e desafios em soluções.

A ferramenta é capaz de acionar, de maneira orquestrada, diversas ferramentas criadas pela Most que têm o poder de elevar o nível de segurança em cada etapa do processo adotado por uma organização. Por exemplo, na abertura de contas de pessoas físicas ou jurídicas, a automação consegue ler e interpretar os dados fornecidos pelo cliente. Cada recurso é dotado de inteligência artificial, tornando possível extrair e validar informações, realizar a conferência e a separação de cada uma delas.

"Esse é um ano muito diferente dos anteriores, e estar presente nesse evento é essencial. Para nós, é um momento de exposição da marca e de diálogo direto com os clientes — eles sempre vêm conversar. Em um mercado em que 30% da nossa base está no setor financeiro e de seguros, simplesmente não dá para ficar de fora", explica Jean Michel Guillaume, presidente e fundador da Most Specialist Technologies.

"Com o novo sistema da Most, conseguimos integrar dados de qualquer formato e fonte, com muito mais agilidade e autonomia. Isso reduz drasticamente a dependência da área de TI, que muitas vezes está sobrecarregada. O que antes demandava 70% de envolvimento do time técnico, hoje conseguimos fazer com apenas 10%, mantendo a segurança e a eficiência dos processos", conclui Guillaume.

Durante a Febraban Tech, além do MostQI Connect, a Most também apresentou as ferramentas que o acompanham na gestão dos dados. O objetivo ao participar do evento foi solidificar a marca da empresa em nível nacional e internacional, sobretudo porque já possui know-how no atendimento ao setor bancário.

O FEBRABAN TECH 2025 teve como tema central “A aceleração do Setor Financeiro na Era da Inteligência”, abordando tópicos como Open Finance, Pix 2025, Drex, hiperpersonalização de serviços e o impacto da inteligência artificial no sistema financeiro.

Com a participação de mais de 600 empresas e um público estimado de 55 mil visitantes, o evento consolidou-se como um importante ponto de encontro para profissionais e empresas do setor financeiro, promovendo discussões sobre inovação, segurança e o futuro dos serviços financeiros.