Mayo Clinic estará presente na Expo-Hospital Brasil

Belo Horizonte receberá a Expo-Hospital Brasil, de 23 a 25 de setembro. Esta edição marca um novo patamar para o evento, especialmente com a realização do VII Congresso Brasileiro de Gestão Hospitalar, seu principal foco técnico e científico, que trará ao Brasil um time de especialistas de projeção mundial e grandes nomes do cenário nacional.

O Congresso de Gestão Hospitalar, realizado dentro da Expo-Hospital Brasil, terá como destaque a presença de quatro palestrantes internacionais que são Jamie Newman, diretor médico da Mayo Clinic (EUA), instituição reconhecida como o hospital número 1 do mundo por sete anos consecutivos; Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde de Portugal; Neil H. Winawer, diretor médico do Grady Memorial Hospital em Atlanta (EUA) e Mariano de la Serna, coordenador de medicina do Hospital Italiano La Plata (Argentina).

Esses especialistas internacionais se juntarão a diversas referências da saúde no Brasil para debater como a adoção estratégica de novas tecnologias pode otimizar processos internos, reduzir custos, aumentar a eficiência operacional e, fundamentalmente, aprimorar a qualidade e a segurança no atendimento ao paciente.

"Esta edição da Expo-Hospital Brasil terá o Congresso Brasileiro de Gestão Hospitalar como seu carro-chefe e isso representa um marco para o setor," afirma Fernando Kutova, diretor da Nexus, organizadora do evento. "Estamos trazendo o que há de mais avançado em gestão e inovação, com a participação de líderes globais, como o Diretor Clínico da Mayo Clinic, para fomentar discussões que realmente impactarão o futuro da saúde no país. Saber os motivos pelos quais a Mayo Clinic foi eleita como o melhor hospital do mundo, de forma consecutiva, nos últimos sete anos, pelo ranking da Newsweek, pode ser fundamental para moldar de forma mais assertiva o futuro da saúde em nossos hospitais".

Além do congresso, a Expo-Hospital Brasil contará com expositores de todo o Brasil. “A feira é o ambiente ideal para a apresentação de novidades, lançamentos e inovações, promovendo negócios estratégicos, networking qualificado e acesso a conteúdo de ponta”, aponta Fernando. O evento como um todo visa capacitar gestores e profissionais da saúde a enfrentar os desafios contemporâneos e a construir um sistema de saúde mais eficiente, seguro e centrado no paciente.

Durante os três dias, os participantes terão acesso a tendências de vanguarda, discutirão desafios prementes e compartilharão ferramentas práticas e cases de sucesso das principais instituições de saúde do Brasil e do exterior.

Serviço – Expo-Hospital Brasil

Data: 23 a 25 de setembro

Horário: entre 13h e 20h

Local: Expominas – Avenida Amazonas, 6.200 - Gameleira