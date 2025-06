SISQUAL® WFM confirma presença no Superinter 2025

Entre os dias 9 e 10 de julho, a cidade de Uberlândia (MG) recebe o Superinter 2025, um dos principais congressos e feiras de supermercados do interior de Minas. Realizado pela Associação Mineira de Supermercados (AMIS), o evento reúne diretores e profissionais de empresas de todos os portes do setor varejista em busca de inovação, tecnologia e estratégias operacionais.



Nesta edição, a SISQUAL® WFM, empresa que oferece soluções para a gestão de força de trabalho, fará a apresentação de sua plataforma, com destaque para soluções automatizadas de geração de escalas, previsão de demanda e dimensionamento de equipes, com recurso à inteligência artificial (IA).

De acordo com José Pedro Fernandes, vice-presidente da empresa, as soluções são voltadas à eficiência operacional, que buscam garantir melhor alocação de pessoas, reduzir custos e fornecer mais agilidade nas rotinas do dia a dia.



“Durante o evento, faremos demonstrações práticas da nossa plataforma, simulando cenários reais de operação de supermercados. Queremos mostrar como a nossa solução pode automatizar escalas, prever a demanda com precisão e gerar relatórios analíticos em tempo real. Tudo isto pode contribuir para decisões mais ágeis, redução de horas extras e melhor desempenho da equipe”, explica.



Segundo Fernandes, a escolha da Superinter também contribui com o fortalecimento da empresa no setor da região. “O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba representam uma das regiões mais prósperas e organizadas. Uberlândia, em especial, é um polo logístico e comercial de grande relevância”, avalia.



“Minas Gerais é um dos pilares do nosso plano de expansão nacional. Estar no Superinter nos aproxima do supermercadista mineiro, fortalece parcerias regionais e abre portas para novos mercados, inclusive em cidades com grande potencial”, acrescenta Fernandes.



Outro objetivo da SISQUAL® WFM com a presença no evento é fomentar networking qualificado e gerar oportunidades de negócios. Segundo o vice-presidente da empresa, a expectativa é encontrar gestores interessados em modernizar suas operações e construir parcerias duradouras. “Vamos ao Superinter preparados para ouvir, propor soluções práticas e colaborar com empresários que enxergam a tecnologia como aliada da competitividade”, destaca.



Tendências do setor

Dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgados pelo portal E-commerce Brasil, apontam que o segmento atingiu faturamento de R$ 1,067 trilhão em 2024 — valor que corresponde a 9,12% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.



Embora a pesquisa revele que o número de lojas no país tenha subido apenas 2,3%, passando de 414.663 para 424.120 unidades, Fernandes observa que há um movimento claro em direção à digitalização da gestão de equipes.



“Os supermercadistas estão cada vez mais abertos à inovação e conscientes da importância da tecnologia na gestão de equipes. A tendência é que, nos próximos anos, ferramentas de WFM se tornem essenciais para quem deseja competir com eficiência, oferecendo uma experiência de compra fluida, com equipes bem dimensionadas e motivadas”, finaliza o empresário.



Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com