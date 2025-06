Todas as hipóteses sobre origem do covid “seguem sobre a mesa”, afirma OMS

Todas as hipóteses sobre a origem da covid “segue sobrem a mesa”, declarou nesta sexta-feira (27) o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), sublinhando que a China, onde foram detectados os primeiros casos, não forneceu todas as informações solicitadas à organização.

“Continuamos pedindo à China e a qualquer outro país que tenha informações sobre a origem da covid-19 que as compartilhe de forma aberta”, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus à imprensa, após a apresentação das conclusões de um relatório elaborado por um grupo de especialistas encarregado de investigar a origem da pandemia.

“Atualmente, todas as hipóteses devem permanecer na mesa, incluindo tanto a transmissão zoonótica quanto o vazamento de um laboratório”, acrescentou.

“A OMS reconhece que a China compartilhou parte das informações, mas não todas as que solicitamos”, ressaltou.

O relatório, elaborado pelo Grupo Consultivo Científico da OMS sobre as Origens de Novos Patógenos (SAGO), não conseguiu determinar a origem da covid-19.

A questão de saber se surgiu por um vazamento acidental de um laboratório ou se foi transmitida de um animal para os humanos continua sendo motivo de debate.

