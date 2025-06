Adobe Education Partner Summit acontece em 3 de julho em São Paulo

Organizado pela Adobe Brasil, em parceria com a ENG DTP & Multimídia, o Adobe Education Partner Summit acontece no próximo dia 3 de julho, gratuitamente na sede da Adobe, em São Paulo.

Voltado para tomadores de decisão na área da Educação e Coordenadores de Cursos de Instituições de Ensino, o evento promove o uso de tecnologias Adobe em salas de aula, EAD, e onde os alunos estiverem, sendo uma oportunidade para a troca de experiências em inovação, certificação e no uso da inteligência artificial, para que os futuros profissionais de todas as áreas consigam maior produtividade e qualidade em seus trabalhos.

Entre os temas principais do evento, destaque para a criação de melhores condições criativas no ambiente universitário através de licenças gratuitas para alunos, pacotes de licenças vantajosas para instituições de ensino, além do Credenciamento para a Seletiva Adobe 2026, que indicará os representantes do Brasil no mundial dos alunos com certificação profissional da Adobe, do próximo ano.

Também serão abordados os mais novos e amplos recursos de IA para a criação de cursos atualizados com o futuro das novas tecnologias e seu impacto nos novos profissionais do mercado. Destaque também para a atualização docente, com cursos em diversos níveis, visando à Certificação Docente nas Tecnologias Adobe.

Neste Summit, a Adobe vai apresentar seu ambicioso plano de parcerias com as Instituições de Ensino, que envolvem várias atividades, de Workshops com Especialistas, Eventos do Adobe Road Tour Brasil, Licenciamentos gratuitos para alunos, e Licenciamento pleno das Tecnologias Adobe com IA. Haverá também o Credenciamento das Instituições de Ensino presentes, para que sejam Centros de Certificação Profissional da Adobe.

Seletiva Adobe Brasil

O evento aproveita para premiar presencialmente os vencedores da Seletiva Adobe Brasil, braço nacional da competição global que reuniu estudantes de design para demonstrarem suas habilidades criativas nos programas Adobe.

O vencedor da etapa desse ano foi Thiago Osório de Mello, do SENAC – Sorocaba. Já a segunda colocação ficou com Lucas Maia dos Santos Azevedo. Ambos representarão o Brasil na etapa mundial, que acontecerá de 27 a 30 de julho de 2025, em Orlando, Flórida, Estados Unidos.

A edição deste ano da Seletiva Adobe Brasil contou com a participação de 189 estudantes vindos de 126 Instituições de ensino credenciadas, um novo recorde para o evento. Destaque também para a relevante participação da região Norte do Brasil, expandindo as oportunidades para estudantes de todas as regiões do país.

“A criatividade dos alunos não pode ficar condicionada à sua localização geográfica. Com isso, a seletiva se torna ainda mais inclusiva e representativa”, explica Álvaro Venegas, diretor da ENG DTP & Multimídia, empresa com vasta experiência em treinamentos e certificações Adobe.

Os prêmios para os vencedores do campeonato mundial estão detalhados no site oficial do evento, e são de US$ 2,000.00 (bronze), US$ 4,000.00 (prata) e US$ 8,000.00 (ouro).

Serviço:

Adobe Education Partner Summit

3 de Julho de 2025 – 8h45 às 12h30

Sede da Adobe Brasil – Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240 Torre A, 16 andar

São Paulo – SP

Evento Gratuito

Número Limitado de participantes

Certificado de participação aos presentes

Link para Informações: www.eng.com.br/summit