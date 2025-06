Francisco Àsshis explica aspectos da dermatologia estética

A dermatologia estética (ou cosmiátrica) é uma das áreas da dermatologia que cuida da manutenção da beleza e a melhora da aparência da pele, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). A subespecialidade utiliza procedimentos e tratamentos para cicatrizes de acne, envelhecimento, manchas, rugas, depilação a laser, remoção de tatuagens, entre outros.

O Dr. Francisco Àsshis, médico dermatologista, afirma que a dermatologia estética foca na prevenção do envelhecimento e na valorização da beleza individual. “Ela caminha junto com a dermatologia clínica e cirúrgica. Mais do que estética, é uma área que se apoia em ciência, tecnologia e bom senso para entregar resultados seguros e personalizados”.

Segundo o especialista Dr. Francisco Àsshis, os tratamentos estéticos dermatológicos visam promover saúde, bem-estar e autoconfiança. “Muitas vezes, ao tratar uma mancha, uma cicatriz ou suavizar sinais do tempo, o paciente resgata sua autoestima e passa a se enxergar com mais leveza. Trata-se de fazer o paciente sentir-se bem na própria pele”.

Dr. Francisco Àsshis ressalta que o equilíbrio entre ciência, técnica e bom senso influencia nos resultados naturais. “A ciência traz embasamento e segurança, a técnica oferece as ferramentas certas, e o bom senso é o que garante que os resultados sejam sutis, respeitosos e coerentes com o perfil de cada paciente. Quando esses três pilares estão alinhados, o resultado é natural, elegante e duradouro”.

Rejuvenescimento com naturalidade

Para o dermatologista, rejuvenescer com naturalidade é manter as características únicas de cada pessoa. Segundo ele, a dermatologia estética respeita a beleza individual sem transformar ninguém, e busca preservar a harmonia do rosto, valorizar traços e promover a saúde da pele. “É sobre suavizar os efeitos do tempo, sem apagar a história de quem está ali”.

De acordo com o especialista Dr. Francisco Àsshis, os sinais que mais geram incômodo são as rugas, flacidez, manchas, perda de volume e o aspecto cansado da pele. A dermatologia estética atua em cada um desses pontos com abordagens que vão desde bioestimuladores, lasers, peelings e tecnologias regenerativas, até o uso de toxina botulínica e preenchedores.

O médico revela os procedimentos mais procurados atualmente no consultório e quais os indicados para rejuvenescimento. “Hoje, tratamentos como toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, lasers para qualidade da pele, skinboosters, preenchimentos e tecnologias de estímulo profundo são bastante procurados. Para rejuvenescimento, indico sempre um plano estratégico que combina diferentes tecnologias e ativos conforme as necessidades da pele, respeitando a naturalidade dos resultados”.

Mundialmente, a preferência também se confirma. Uma pesquisa global, conduzida pela International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS, Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, em português) em 2023, apontou o uso de toxina botulínica como o procedimento estético não cirúrgico mais procurado a nível mundial, em todas as faixas etárias.

Dr. Francisco Àsshis pontua que os avanços tecnológicos têm revolucionado a forma de tratar a pele atualmente. De acordo com o especialista, equipamentos mais precisos, técnicas menos invasivas e ativos biotecnológicos, como os exossomas e Polidesoxirribonucleotídeo (PDRN), permitem resultados mais eficazes com menos tempo de recuperação.

“A personalização também se tornou mais fácil e segura com estas técnicas, o que garante uma experiência ainda mais positiva para o paciente. Quando feita com critério, a dermatologia estética respeita o tempo, valoriza a individualidade e promove saúde tanto dentro quanto fora da pele. Ela é uma ponte para o autocuidado, para o reencontro com a autoestima e para uma relação mais leve com o espelho”, conclui Dr. Francisco Àsshis.



Para saber mais, basta acessar: https://drfranciscoasshis.com.br/