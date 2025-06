Grupo Adali apresenta soluções no AB2L Lawtech Experience

O Grupo Adali está entre os expositores do AB2L Lawtech Experience 2025, no 4º Congresso Internacional de Inovação Jurídica, que acontece em 12 e 13 de agosto, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento busca conectar profissionais do setor jurídico com as inovações tecnológicas para o segmento.

O tema da edição de 2025 do encontro é AI LAW REVOLUTION, que aborda como a inteligência artificial (IA) está transformando o setor jurídico. Em seu estande, o Grupo Adali apresenta as soluções Correspondente Dinâmico, Adv Dinâmico e Central do Direito, baseadas em IA.

Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia, revela que o estande do grupo empresarial vai funcionar como um hub interativo, onde os visitantes poderão conhecer de perto as três plataformas, inclusive com a possibilidade de agendamento de reuniões demonstrativas.

“Programamos demonstrações ao vivo das funcionalidades de IA e showcases da nossa base de mais de 150 mil profissionais. Também disponibilizamos nossa agenda para reuniões com potenciais parceiros estratégicos, escritórios de grande porte e desenvolvedores de software jurídico para demonstração de como nossas APIs podem se integrar aos seus sistemas existentes”, conta o empresário.

O especialista em tecnologia detalha que a IA é o componente central das soluções desenvolvidas pela empresa. “Essa aplicação transversal da IA em todo nosso ecossistema nos coloca na vanguarda da discussão sobre como a tecnologia pode impulsionar e democratizar o acesso à justiça, tema central do evento”.

Segundo Nunes, no Correspondente Dinâmico, a IA realiza matchmaking (conexão estratégica) inteligente entre demandas e profissionais com base em localização, especialidade e reputação, enquanto na Central do Direito, a IA faz curadoria automatizada de conteúdos jurídicos de fontes oficiais, com informações atualizadas e livres de fake news.

“No Adv Dinâmico, a IA conecta clientes aos advogados especialistas para cada tipo de caso. Também estamos desenvolvendo funcionalidades de IA para análise processual, que explicam movimentações jurídicas em linguagem acessível, e sistemas preditivos que antecipam necessidades dos usuários”, adianta o especialista.

O cofundador do Grupo Adali conta que foram reservadas para o evento a entrega de atualizações na funcionalidade de consulta processual do Adv Dinâmico, com IA mais sofisticada para interpretação de movimentações, e expansão na Central do Direito, com novos formatos de conteúdo educativo. Ele comenta ainda expectativas para o encontro.

“Estamos finalizando atualizações em nossas plataformas que serão apresentadas no evento. Também planejamos fazer parcerias estratégicas para integrações inéditas com softwares jurídicos, permitindo que escritórios contratem correspondentes diretamente de seus sistemas de gestão. Essas integrações via API representam um salto importante na fluidez operacional para nossos clientes”, declara o empresário.

Uma ativação programada exclusivamente para o AB2L Lawtech Experience 2025, segundo Nunes, é a demonstração ao vivo de como é possível conectar um correspondente a uma demanda nas grandes capitais. A estratégia busca mostrar, na prática, os resultados da tecnologia desenvolvida pelo grupo.

Inovação e transformação no setor jurídico

Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali, pontua que o AB2L Lawtech Experience é um dos maiores eventos de inovação jurídica da América Latina e a participação do grupo no evento é estratégica para as marcas. “O congresso nos oferece a oportunidade ideal para apresentar nosso ecossistema de soluções tecnológicas ao mercado jurídico. É uma oportunidade de demonstrar como nossas três marcas estão buscando revolucionar diferentes aspectos da prática jurídica através da tecnologia”.

Para a advogada, encontros como o AB2L Lawtech Experience criam um ambiente único para construção de relacionamentos estratégicos. “O evento nos permite dialogar diretamente com tomadores de decisão e demonstrar, na prática, como nossas soluções integradas podem resolver dores reais do mercado. Além de nos possibilitar identificar oportunidades de integração tecnológica, parcerias comerciais e colaborações que potencializam nosso alcance”.

A empresária acredita que a tecnologia está libertando os advogados das tarefas operacionais para se concentrarem em estratégia, relacionamento com clientes e resolução de conflitos. “Com automação de rotinas, uso de IA em tarefas repetitivas e plataformas que facilitam a gestão de demandas, os profissionais ganham tempo e eficiência. A tecnologia está tornando a justiça mais acessível, ágil e transparente”.

Pinheiro destaca ainda a democratização do acesso. “Plataformas como o Adv Dinâmico permitem que cidadãos encontrem advogados especializados, enquanto ferramentas de monitoramento processual mantêm todas as partes informadas sobre todos os andamentos. A tecnologia também criou um mercado mais meritocrático para correspondentes e advogados”.

De acordo com a CEO do Grupo Adali, o AB2L Lawtech Experience 2025 acontece em um momento especial para o grupo, com dez anos no mercado jurídico e mais de 2,3 milhões de conexões realizadas em suas plataformas. Para ela, a participação no evento simboliza a visão de futuro da empresa para o setor, e este encontro acelera a transformação digital do direito no Brasil.

“Quando empresas de tecnologia, advogados tradicionais e poder público se reúnem para discutir inovação, todos saem fortalecidos. Nossa missão é demonstrar que tecnologia e Direito não são opostos — são parceiros na construção de uma justiça mais eficiente e acessível para todos os brasileiros”, conclui Pinheiro.

