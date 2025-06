Grupo Transmeridian se une a Cirion para fortalecer seus Serviços Logísticos

O Grupo Transmeridian escolheu a Cirion Technologies, provedora de infraestrutura digital e tecnologia, para fornecer soluções de nuvem privada dedicada e conectividade. Esta aliança estratégica representa um passo significativo na jornada do grupo logístico rumo à transformação digital.

Com mais de 32 anos de experiência em soluções logísticas integradas, o Grupo Transmeridian é composto por dez empresas e atua no Peru, Equador, Chile e Bolívia. Em julho de 2024, iniciou um processo de licitação para modernizar sua plataforma tecnológica. Após uma avaliação rigorosa, a Cirion foi selecionada para fornecer um serviço que combina data center e conectividade. A implementação ocorreu nos primeiros meses do ano, com início das operações em março de 2025. Esses serviços permitirão que a plataforma tecnológica do Grupo Transmeridian esteja sempre disponível para seus clientes, em um ambiente controlado e com padrões de segurança.

“Para nós, a transformação digital não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade estratégica. Nosso negócio opera 24/7 e precisamos de plataformas tecnológicas que garantam total disponibilidade. Na Cirion, encontramos um parceiro confiável, que nos oferece suporte, garantia e, acima de tudo, nos permitirá escalar nossas operações, começando com uma conectividade entre nosso novo escritório corporativo e seu Data Center LIM1, o que contribui para uma infraestrutura digital robusta para oferecer um serviço aos nossos clientes no Peru, Chile, Equador e Bolívia”, comentou Fernando Kamisato, CEO do Grupo Transmeridian.

Com este acordo, o Grupo Transmeridian migrou de um ambiente on-premise para uma nuvem privada dedicada, garantindo um ambiente monitorado o tempo todo, com desempenho otimizado e capacidade de armazenamento escalável para atender à demanda atual e a projetos futuros. Como parte dessa modernização, também foram implementados backups imutáveis que garantem a integridade e a segurança das informações – um elemento essencial para enfrentar possíveis ciberataques e assegurar a continuidade operacional da empresa.

“Na Cirion, estamos comprometidos em oferecer soluções tecnológicas de classe mundial que permitam aos nossos clientes evoluir e crescer. Esta parceria com o Grupo Transmeridian é um claro exemplo de como uma infraestrutura digital bem projetada pode transformar indústrias e garantir a continuidade operacional”, afirmou Gianni Hanawa, diretor comercial da Cirion Technologies no Peru.

Este acordo reforça a visão do Grupo Transmeridian de consolidar seu ecossistema digital para atender à crescente demanda de seus clientes nacionais e internacionais. Além disso, está alinhado com sua estratégia de crescimento e modernização. Da mesma forma, a Cirion reafirma sua experiência em infraestrutura digital na América Latina, oferecendo soluções sob medida que auxiliam na inovação de empresas-chave em diversos setores.

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma empresa provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de serviços de colocation, infraestrutura de data center, conectividade e serviços de redes de fibra terrestre e submarina. Com o propósito de promover o progresso da America Latina através da tecnologia, a Cirion atende mais de 5.500 clientes multinacionais e com sede na América Latina, incluindo empresas, agências governamentais, hyperscalers, provedores de serviços, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina. Saiba mais sobre a Cirion em www.ciriontechnologies.com