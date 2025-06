Ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e o Gemini, do Google, têm sido amplamente utilizadas por usuários que buscam respostas rápidas e sugestões confiáveis na internet. Contudo, especialistas em cibersegurança identificaram uma nova prática adotada por golpistas, que exploram a confiança dos usuários nessas tecnologias para aplicar fraudes digitais.

Um levantamento feito para o relatório semestral Global de Tendências de Fraude Omnichannel da TransUnion mostrou que 40% dos brasileiros já foram alvo de fraudes por e-mail, internet, telefone ou mensagens de texto e 10% dos pesquisados disseram ter caído nos golpes.

Segundo Renato Cunha, especialista em segurança digital, criminosos têm manipulado os resultados que alimentam as respostas de ferramentas de IA, utilizando técnicas de SEO para fazer com que conteúdos enganosos apareçam como confiáveis. “É comum que usuários recorram a buscadores e inteligências artificiais para checar propostas suspeitas. Sabendo disso, golpistas publicam vídeos, textos e depoimentos falsos para reforçar a ilusão de legitimidade”, explica.

Essa prática é conhecida como “SEO do Mal”. Os conteúdos criados, muitas vezes em canais do YouTube e fórum, são lidos pelas IAs como fontes legítimas. Com isso, acabam sendo incluídos nas respostas automáticas, inclusive no recurso AI Overview do Google, que resume temas diretamente nos resultados de busca.

O cofundador da plataforma Site Confiável, Alessandro Fontes, destaca o risco dessa manipulação. “Muitas ferramentas de IA se baseiam no que está bem ranqueado no Google. E os golpistas sabem disso. O risco é ainda maior quando a informação aparece no 'AI Overview'”, afirma.

Em um dos casos analisados, criminosos utilizaram o nome do Spotify para atrair vítimas com promessas de renda extra, apesar de a empresa já ter declarado oficialmente que não realiza esse tipo de ação.

A recomendação do cofundador da plataforma Site Confiável, Alessandro Fontes é manter o senso crítico e verificar a origem das informações antes de confiar em qualquer resposta automatizada. Ferramentas de IA são úteis, mas não infalíveis. Plataformas como o Site Confiável ajudam a identificar sites falsos ou maliciosos antes de qualquer interação on-line.

Dicas de segurança para evitar golpes com uso de IA:

Evitar confiar cegamente nas respostas de IAs: elas são baseadas em dados disponíveis na internet, que podem ser manipulados;



Verificar a origem das informações: desconfiar de conteúdo sem fonte clara ou publicados em canais abertos;



Utilizar verificadores de sites: ferramentas como o Site Confiável e o Reclame Aqui ajudam a checar a segurança de um domínio;



Desconfiar de promessas de lucro fácil: golpes costumam usar promessas exageradas para atrair vítimas;



Nunca pagar para receber um benefício: qualquer oferta que exige pagamento antecipado deve ser considerada suspeita.



Sobre o Site Confiável

Site Confiável é uma plataforma que analisa indicadores públicos e técnicos para ajudar os consumidores a verificarem se um site é seguro antes de fazer compras, se cadastrar ou compartilhar informações pessoais. Entre os critérios avaliados estão o tempo de registro do domínio, selos de segurança, presença em órgãos de defesa do consumidor, entre outros.