Embaixador do Irã diz que Brics pode melhorar ordem mundial

O embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam, disse nesta quinta-feira (26) que os países do Brics, bloco do qual o próprio Irã faz parte, devem atuar de forma a “melhorar a ordem internacional”.

Ao atender a imprensa na sede da embaixada, em Brasília, ele agradeceu ao governo brasileiro e ao Brics pelas declarações que condenaram ataques por parte de Israel e dos Estados Unidos a instalações do programa nuclear iraniano.

“O Brics não existe somente para publicar declarações, mas para criar esse novo caminho”, disse. “O papel do bloco, nesse âmbito, é colocar em ordem o que está faltando na ordem internacional”, completou o diplomata.

“A gente não pode ficar somente em declarações. O Brics, em si, tem países que, juntos, gostariam de atuar junto às incapacidades mundiais que existem. Isso demostra que o Brics está num bom caminho e que precisamos dessas mudanças.”

Visita ao Brasil

Questionado se o presidente do Irã, Masud Pezeshkian, vai participar da cúpula de líderes do Brics, no início julho, no Rio de Janeiro, o embaixador disse que o assunto permanece “dentro da programação”. “E estamos seguindo nossas programações”.

Vistorias suspensas

Abdollah Nekounam confirmou que o país vai suspender temporariamente as vistorias, por parte da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), às instalações nucleares iranianas .