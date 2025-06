Vista Gaúcha avança com investimentos em educação e tecnologia

A Administração Municipal de Vista Gaúcha, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, está promovendo importantes melhorias no setor educacional com foco na modernização do ensino e no incentivo à leitura. As ações reafirmam o compromisso da gestão com uma educação de qualidade, inclusiva e alinhada às demandas do mundo atual.

Dentre as iniciativas, destaca-se a aquisição de Chromebooks, que serão utilizados tanto por professores quanto por alunos da rede municipal de ensino. Esses dispositivos tecnológicos irão dinamizar o processo de aprendizagem, estimulando o uso de recursos digitais em sala de aula e preparando os estudantes para os desafios de uma sociedade cada vez mais conectada.

Outro importante investimento foi feito na Biblioteca Pública Municipal, que agora conta com 900 novos livros de literatura. A ampliação do acervo busca incentivar o hábito da leitura e proporcionar mais acesso ao conhecimento para toda a comunidade. O espaço estará aberto ao público, funcionando como um ambiente de aprendizado, lazer e promoção cultural.

Para o prefeito Locatelli, essas ações são parte de uma visão estratégica para o desenvolvimento do município: “Investir na educação é investir no futuro. É através do aprendizado de hoje que formamos os cidadãos de amanhã. Nossos alunos são a base do grande futuro que queremos construir para Vista Gaúcha.”

Com esses investimentos, Vista Gaúcha consolida sua aposta em uma educação transformadora, reconhecendo a importância da tecnologia e da cultura como pilares fundamentais para uma sociedade mais justa, preparada e com mais oportunidades para todos.