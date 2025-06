Baratão usa IA para otimizar experiência dos clientes

A Baratão Combustíveis está usando Inteligência Artificial (IA) com objetivo de melhorar a experiência dos clientes que utilizam a plataforma. A iniciativa surge em um panorama em que 73% dos clientes acreditam que o uso da IA em Customer Experience (CX) melhora a qualidade do atendimento, segundo um relatório da Zendesk.

O levantamento também revelou que os consumidores desejam uma maior interação com essa tecnologia [IA] ao entrar em contato com uma empresa. Para Ricardo Fiorillo, CMO da Baratão Combustíveis, a ascensão da IA no Customer Experience representa uma transformação significativa na forma como as empresas se relacionam com seus clientes.

“O fato de 73% dos consumidores reconhecerem que a IA melhora a qualidade do atendimento demonstra a crescente confiança na tecnologia para oferecer respostas rápidas, precisas e personalizadas”, observa.

Além disso, avança, a demanda por maior interação com IA indica que os clientes valorizam a conveniência e a disponibilidade 24/7 que os sistemas automatizados proporcionam. “Essa tendência reforça que o futuro do atendimento será híbrido, combinando a eficiência da IA com o toque humano, elevando a satisfação e fidelização do cliente”, articula.

IA visa transformar a experiência do usuário

Segundo Fiorillo, a Baratão Combustíveis busca, por meio da implementação de IA, transformar a experiência do usuário em sua plataforma, tornando-a mais intuitiva, eficiente e personalizada.

“Os principais objetivos incluem otimizar o processo de compra, antecipar as necessidades dos clientes e oferecer recomendações inteligentes que facilitem a tomada de decisão”.

Além disso, prossegue, a solução permite melhorar a gestão operacional, identificar padrões de consumo e adaptar promoções e serviços conforme o perfil de cada usuário, com foco em aumentar a satisfação e impulsionar a fidelidade.

O CMO da Baratão Combustíveis destaca que a IA está sendo usada para personalizar a experiência dos clientes de diversas maneiras. “Por meio da análise de dados comportamentais e históricos de consumo, a plataforma consegue oferecer ofertas e descontos personalizados, sugerir postos de combustíveis mais convenientes e indicar serviços adicionais que podem atender às necessidades específicas de cada usuário”.

Sistema de recomendação indica horários para abastecer

A Baratão está investindo em sistemas de recomendação baseados em IA que analisam o comportamento do usuário, padrões de consumo e dados externos, como fluxo de trânsito e preços praticados nos postos parceiros. Com essas informações, a plataforma pode sugerir horários para abastecer com objetivo de evitar filas e otimizar o tempo do cliente.

IA é usada para prever variações de preços

A Baratão também está desenvolvendo ferramentas baseadas em IA para monitorar e prever variações nos preços dos combustíveis.

“Utilizando algoritmos que analisam dados históricos, tendências de mercado e fatores externos, como políticas governamentais e flutuações internacionais”, explica Fiorillo.

Comportamento dos usuários ajuda a aprimorar a jornada na plataforma

A Baratão coleta e analisa continuamente dados do comportamento dos usuários, como frequência de uso, tipos de combustível preferidos, horários de abastecimento e respostas a promoções. Com essas informações, a empresa ajusta a interface da plataforma e personaliza ofertas.

“Esses dados auxiliam na identificação de oportunidades para expandir serviços, melhorar o atendimento e desenvolver funcionalidades que atendam às demandas dos usuários, garantindo uma experiência mais alinhada às expectativas do público”, diz Ricardo Fiorillo.

Métricas demonstram melhorias em CX

O CMO da Baratão Combustíveis revela que já é possível perceber melhorias na experiência do cliente após a implementação da IA, e diversas métricas demonstram isso.

“Métricas como o aumento do número de usuários ativos, crescimento nas vendas diárias e maior engajamento dentro do aplicativo, por exemplo. Além disso, a redução do tempo médio de atendimento, aumento da taxa de conversão de ofertas personalizadas e feedbacks positivos dos clientes reforçam o impacto positivo da IA”, conclui o especialista.

Para mais informações, basta acessar: www.barataocombustiveis.com.br/baixeaqui