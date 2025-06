Acidente com empilhadeira foi registrado no centro de Crissiumal

Um acidente com uma empilhadeira foi registrado no centro de Crissiumal na manhã dessa quinta-feira (26/06).

O equipamento era conduzido na Avenida Presidente Castelo Branco, em uma descida, quando tombou nas proximidades do Clube Crissiumal.



O operador teve que ser levado ao Hospital de Caridade para avaliação.

A Brigada Militar esteve no local, especialmente para o controle de trânsito.

