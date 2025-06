Maior vazamento de dados revela falhas na segurança digital

Pesquisadores do portal internacional Cybernews identificaram o maior vazamento de credenciais da história: mais de 16 bilhões de registros contendo logins e senhas foram encontrados em cerca de 30 bancos de dados diferentes. O material inclui dados recentes, possivelmente obtidos por diferentes malwares, e reúne acessos a plataformas como Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub e até serviços governamentais. Segundo os especialistas, parte dos registros pode estar relacionada a falantes de português — o que levanta a suspeita de que milhões de brasileiros estejam entre os atingidos.

Para Eduardo Nery, especialista em cibersegurança, os riscos são imensos e exigem uma resposta urgente de usuários, empresas e governos. “Se a informação é o novo petróleo, acabamos de testemunhar o maior derramamento da história. Estamos falando de senhas ativas, organizadas e prontas para serem exploradas por cibercriminosos ao redor do mundo”, afirma Nery.

Ele reforça ainda que os dados não são apenas reciclados de incidentes antigos, mas registros atualizados que podem abrir portas para extorsões, fraudes financeiras e roubo de identidade. “O crime cibernético nunca teve um arsenal tão poderoso. Dados atualizados, sensíveis e prontos para serem explorados. Isso coloca todos em risco: do cidadão comum aos governos e grandes empresas”, alerta.

De acordo com Eduardo, CEO da Every Cybersecurity, a exposição de senhas em larga escala transforma a privacidade em um desafio imediato. “Privacidade não é mais um direito futuro. É uma emergência do presente. A sua vida inteira pode estar exposta na darkweb: e-mail, redes sociais, contas bancárias, serviços públicos. A sua privacidade virou mercadoria”.

O especialista recomenda que os usuários tomem medidas imediatas, como trocar senhas imediatamente, evitar repetições, ativar autenticação em dois fatores, revisar permissões de aplicativos e monitorar sinais de invasão. “O maior erro agora é achar que esse problema não te atinge. Se você está on-line, você está vulnerável”, ressalta.

