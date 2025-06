Inscrições para o LEAP entram na reta final

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac), lançaram um programa gratuito para o desenvolvimento e prototipagem de soluções financeiras inovadoras no mercado de capitais. O Laboratório de Experimentação, Aprendizado e Prototipagem (LEAP) funciona como um ambiente de desenvolvimento colaborativo para projetos inovadores que buscam modernizar o mercado de capitais no país.

O programa está vinculado ao Núcleo de Experimentação e Inovação (Nexus), coordenado pelas duas instituições e abrigado no Laboratório de Inovação Financeira (LAB), e visa fortalecer o mercado ao unir expertise regulatória, técnica e operacional para facilitar a cocriação de soluções, aproximando reguladores, startups e outros agentes do mercado para fomentar inovação e modernizar o mercado de capitais.

Segundo Antônio Berwanger, Superintendente de Mercado da CVM, em evento de lançamento do LEAP: “a CVM tem a veia da supervisão. É um regulador de condutas, sobretudo, mas também coloca valor e importância no fomento à inovação como ferramenta de desenvolvimento do mercado. Estamos ampliando o nosso olhar regulatório para além da supervisão. Essas são iniciativas que já vêm sendo colocadas em prática para estimular a inovação responsável, controlada e testada, sob o acompanhamento e monitoramento do regulador. O Nexus, em especial o LEAP, é um marco essencial, que busca levar a CVM a um outro patamar, no contexto do que podemos oferecer ao mercado”.

Conforme explica a líder de projetos de inovação aberta na Fenasbac, Daniele Teixeira, a CVM direciona a iniciativa tendo como base a sua agenda estratégica e visão sobre desafios no setor, enquanto a Fenasbac coordena a estrutura do programa, ativa o ecossistema brasileiro de inovação financeira e acompanha o desenvolvimento das propostas, em conjunto com a CVM, proporcionando conexões estratégicas durante e após o programa.

“Os principais objetivos do LEAP incluem fomentar projetos inovadores em estágio inicial, desenvolver protótipos funcionais em 120 dias, promover a colaboração entre reguladores e mercado, além de alinhar inovação com temas estratégicos, como finanças sustentáveis e IA”, ressalta.



Segundo Teixeira, o projeto reforça o papel da FENASBAC como articuladora entre o setor financeiro e a regulação. “Dessa forma, buscamos proporcionar um espaço seguro de experimentação ao lado do regulador e de agentes do mercado, como o BID e a ABDE, para discutir possíveis futuros e novas tecnologias aplicadas ao mercado de capitais”.

Sobre a iniciativa, o Diretor de Inovação e Estratégia da Fenasbac, Rodrigoh Henriques, ressalta: “nosso objetivo é transformar o LEAP em um grande espaço de experimentação e fomento à inovação para o mercado de capitais com a participação ativa dos parceiros envolvidos: Fenasbac, CVM, ABDE e BID. Juntos, temos como objetivo criar desenho inédito com uma potência de execução nunca antes vista. Estamos dando um passo importante ao centrar a discussão de regulação financeira com a CVM e parceiros de grande importância no mercado”.

“O público-alvo do LEAP abrange startups, fintechs, universidades, pesquisadores e agentes do mercado. O cronograma prevê inscrições até 29 de junho, seguido por um ciclo de desenvolvimento de quatro meses (120 dias) e um evento final para apresentação dos protótipos”, orienta Henriques.

Para ele, com o lançamento do programa, surgem expectativas para entrega de protótipos funcionais e relatórios técnicos pelos participantes. “Ao final, também será publicada uma revista técnica com os resultados e o alinhamento com prioridades como sustentabilidade, tema central da primeira edição do LEAP”, finaliza.