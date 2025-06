CyberGate anuncia Daniel Skaba como novo CEO

A CyberGate, empresa especializada na distribuição de soluções israelenses de cibersegurança, anuncia a chegada de Daniel Skaba como novo CEO. Com uma trajetória no setor de tecnologia e segurança digital, Skaba assume a liderança com a missão de fortalecer a atuação da empresa no Brasil e ampliar a presença no mercado global.

Dados da Mordor Intelligence apontam que o mercado brasileiro de cibersegurança ficou estimado em US$ 3,34 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 5,46 bilhões até 2029.

Formado pelo Technion (Instituto de Tecnologia de Israel), Skaba é cofundador e CEO da IBI-Tech, além de detentor de duas patentes em tecnologia. Com experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras, participou de eventos internacionais, como o BiiG Innovation for Impact Festival, e liderou projetos estratégicos voltados para inovação e impacto social.

Agora à frente da CyberGate, Skaba traz uma visão para o futuro da empresa. “A cibersegurança se tornou uma necessidade estratégica para empresas de todos os setores. Nosso objetivo é expandir o acesso a tecnologias avançadas e consolidar a CyberGate como referência no mercado”, afirma o executivo.

Com a nomeação de Daniel Skaba, a CyberGate reforça o compromisso com a inovação e acelera a estratégia de crescimento, mirando a ampliação do portfólio de soluções e a expansão para novos mercados. “Queremos transformar o Brasil em um polo estratégico para a cibersegurança global, conectando empresas às melhores tecnologias disponíveis no mundo”, conclui.