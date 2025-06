Morre aos 88 anos Werno Reinheimer, ícone do esporte portelense

“Aos familiares e amigos, apresentamos as nossas sentidas condolências. Seu Werno foi um grande nome da história do CER Miraguai, marcando gols e encantando o torcedor. Ele deixa um legado de amor, dedicação e exemplos que permanecerão vivos na memória daqueles que tiveram a honra de conhecê-lo.”

A carreira esportiva teve início no Guarani de Tenente Portela, mas foi no Miraguai que se consagrou, conquistando títulos importantes, inclusive em nível estadual. Reconhecido pela técnica, dedicação e espírito esportivo, era respeitado por colegas e adversários.

Em 1951, veio para o município de Tenente Portela, onde teve trajetória marcante no futebol amador, vestindo a camisa de diversos clubes da região Celeiro. Em 1957, foi campeão pelo Minuano de Três Passos, com destaque especial para o Esporte Clube Miraguai, onde se tornou referência na década de 60.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Esportes Há 4 horas Atletas da AM Paradesporto participam da 1ª etapa nacional do Circuito Loterias Competição realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, reúne atletas de destaque no cenário nacional.

Esportes Há 21 horas Será um marco para o futebol feminino, diz Marta sobre Copa no Brasil Evento daqui a dois anos será o primeiro do tipo na América do Sul

Esporte e lazer Há 2 dias Governo do Estado investe mais de R$ 4,5 milhões no esporte olímpico por meio de atletas, projetos e eventos Neste 23 de junho, celebra-se um momento especial para o esporte mundial, o Dia Do Desporto e Atleta Olímpico. Foi quando, em 1894, o Barão Pierre ...

Esportes Há 3 dias Maratona do Rio termina com recorde de inscrições e vitórias inéditas Quenianos ocuparam pódio, mas brasileiros alcançaram bons resultados