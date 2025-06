Homem é preso em Passo Fundo com mais de 500 arquivos de pornografia infantojuvenil

Nesta terça-feira, 24 de junho, um homem foi preso em flagrante no bairro Santa Rita, em Passo Fundo, durante uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A ação foi motivada por uma investigação sobre crime de perseguição, mas revelou um cenário ainda mais grave.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, com apoio técnico do Instituto-Geral de Perícias (IGP), as autoridades localizaram mais de 500 arquivos contendo imagens e vídeos de pornografia infantil e adolescente.

Apesar de não haver, até o momento, indícios de compartilhamento do conteúdo, a simples posse já configura crime, conforme o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com a nova Lei 14.811/2024, o crime é considerado hediondo, e o investigado não teve direito à fiança, sendo imediatamente encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo.

O caso ganha ainda mais repercussão pelo fato de que, nas redes sociais, o homem se apresenta como advogado, embora ainda não haja confirmação oficial sobre sua inscrição na OAB ou atuação profissional.

Outros Crimes

A investigação que deu inicio ao processo que culminou com a ação desta terça-feira, apura a utilização de números de telefones diversos usados pelo acusado para intimidar a vítima e seus familiares, o envio de cartas manuscritas, drogas, medicamentos e lâminas sugerindo a automatização a uma adolescente de 15 anos. A Polícia apura ainda um relacionamento com a menina quando ela tinha apenas 13 anos. A época ele tinha 28.

A Polícia Civil segue investigando o caso e apura se há envolvimento do suspeito em outros crimes relacionados à exploração infantojuvenil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.