IA redesenha funções e requalifica tecnologia, diz estudo

De acordo com pesquisa da Pearson, ‘Skills Outlook - Solving the Tech Talent Gap from Within’ — realizada no Brasil, Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Austrália —, à medida que a inteligência artificial (IA) avança, os líderes empresariais têm uma oportunidade de replanejar determinadas funções de seus funcionários ao invés de apenas substituí-los por outros profissionais. Isso diante de uma perspectiva de que profissionais de TI podem economizar entre 5,8 e 8,8 horas por semana até 2029 ao usar a IA de forma eficaz, considerando o mercado de trabalho desses seis países.

O gap de qualificação é um problema global: 75% das empresas têm dificuldade para preencher suas vagas, um número que sobe para 80% no Brasil, que ocupa a 11ª posição no ranking global da escassez de talentos (Pesquisa ManpowerGroup 2024). Entre os insights trazidos pelo estudo da Pearson está a necessidade de organizações de repensar suas estratégias de formação e retenção de profissionais resilientes no atual cenário, incluindo tarefas e gestão de talentos baseados em dados e aprendizado personalizado.

“Propomos que os líderes empresariais pensem de forma criativa e proativa sobre como aprimorar e formar seus talentos já existentes. Ao automatizar tarefas rotineiras e concentrar os funcionários no que é mais importante, as empresas podem preencher lacunas de talentos e criar a capacidade necessária sem depender exclusivamente de contratações externas. Essa abordagem pode dar aos empregadores uma vantagem competitiva e ajudá-los a preparar uma força de trabalho resiliente para o futuro”, afirma Cinthia Nespoli, CEO da Pearson no Brasil.

Para a realização da nova edição da Skills Outlook, foram consideradas as cinco funções de tecnologia mais comuns no setor de tecnologia, como desenvolvedores de software de sistemas; programadores; engenheiros/arquitetos de sistemas; analistas de sistemas; e arquitetos de redes de computadores. Esses profissionais são representativos diante de um impacto do avanço da tecnologia e a crescente escassez de trabalhadores qualificados, de acordo com a empresa. O estudo analisou uma série de empregos de alta demanda e valor no setor de tecnologia para determinar o impacto de 34 tecnologias nos próximos cinco anos.

“Substituir ou recolocar funcionários provavelmente não é a alternativa mais eficaz para os empregadores em um ambiente de trabalho em constante mudança. Em vez disso, se faz necessário reprogramar de todas as funções no trabalho até o nível de tarefa e, em seguida, fornecer treinamento personalizado para qualificar os funcionários em áreas críticas. Nossa pesquisa aponta que bem aplicada, a IA desbloqueará quantidades significativas de valor retido nas forças de trabalho existentes”, completa a executiva.

IA e economia de horas

Globalmente, em todas as funções examinadas, entre 5,8 e 8,8 horas por semana poderiam ser poupadas em 5 anos. O número menor de economia no Brasil citado anteriormente tem relação com a maturidade tecnológica, na comparação com outros países pesquisados: Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Austrália.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o Brasil terá um déficit de 159 mil desenvolvedores até 2025. Dentro do estudo, a Pearson identificou tarefas que podem ser transferidas, funções que podem ser aprimoradas e oportunidades para aumentar a produtividade.

De acordo com o estudo, os programadores, por exemplo, podem migrar de tarefas rotineiras de codificação para funções que supervisionam o código gerado por IA, o que vai otimizar e refinar as saídas do chatbot, garantindo o controle de qualidade das tarefas de programação automatizadas. Na visão da pesquisa esta função pode ser redefinida para se concentrar mais no desenvolvimento de algoritmos complexos, supervisão de IA ou arquitetura de sistemas, enquanto automatiza o trabalho rotineiro de codificação.

Metodologia



A pesquisa foi realizada considerando o mercado de trabalho dos Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia e Austrália. Cinco funções tecnológicas de alto valor foram selecionadas, identificando as funções mais comuns na família de empregos em TI, que geram salários acima da média para esses cargos. A modelagem de impacto tecnológico da Pearson foi aplicada a essas funções em nível de tarefa, modelando o impacto futuro de 34 tipos de tecnologias emergentes em cada uma das 76.600 tarefas granulares. O impacto tecnológico apresentado é para uma perspectiva de 5 anos a partir de 2024, utilizando taxas de adoção projetadas no setor de TIC no Brasil.