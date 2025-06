Atletas da AM Paradesporto participam da 1ª etapa nacional do Circuito Loterias

A cidade de São Paulo recebeu, entre os dias 24 e 25 de maio de 2025, a primeira etapa nacional do Circuito Loterias Caixa, evento promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A competição aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na capital paulista, e reuniu atletas de diversas regiões do país em provas de atletismo, natação e halterofilismo paralímpico.

A AM Paradesporto esteve presente na competição com oito atletas do Centro de Referência Paralímpico de Belo Horizonte (CRPB-BH). Os participantes competiram em diferentes classes funcionais, com resultados expressivos nas provas de pista e campo. A participação da equipe foi viabilizada com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), responsável pelo subsídio parcial das despesas logísticas.

Entre os destaques da delegação, Sofia Mariana, da classe F41, alcançou sua melhor marca da temporada no arremesso de peso, com 5,13 metros. Em outra prova, o lançamento de disco, a atleta registrou 22,41 metros, garantindo o primeiro lugar no ranking nacional. Já nos 100 metros, Thiago Lopes (T72) obteve 25,58 segundos, seu novo recorde pessoal, enquanto Thiago Mendonça (T71) conquistou a medalha de prata com o tempo de 22,76 segundos, alcançando a segunda colocação no ranking da classe.

Na mesma distância, Emmily Correa (T71) finalizou a prova em 28,68 segundos, ficando em segundo lugar nacional, e Fernanda Chaves (T72), uma das atletas mais jovens da competição, concluiu com 28,55 segundos, ocupando a sétima posição da sua classe.

Na prova dos 1.500 metros, Lucas Figueredo (T37) finalizou com o melhor tempo da carreira, marcando 4:30.02, a menos de dois segundos do líder nacional. João Pedro (T72), após dificuldades técnicas que demandaram a repetição da bateria, obteve o tempo de 17,57 segundos, posicionando-se entre os cinco melhores do mundo em sua categoria, de acordo com o acompanhamento técnico divulgado.

“Eventos como o Circuito Loterias Caixa são fundamentais para a progressão esportiva dos jovens atletas e oferecem visibilidade para o paradesporto nacional”, afirma Lina Vitarelli, diretora da AM Paradesporto.

Sobre a AM Paradesporto

A AM Paradesporto é uma organização da sociedade civil que atua na formação e desenvolvimento esportivo de pessoas com deficiência (PcD), promovendo inclusão, autonomia e qualidade de vida por meio do esporte. A instituição participa de competições regionais, nacionais e internacionais, integrando programas reconhecidos por sua contribuição ao alto rendimento paralímpico.

A AM Paradesporto parabeniza e agradece o Centro de Referência Paralímpico de Belo Horizonte (CRPB-BH) pelo trabalho contínuo na formação de atletas com deficiência, reforçando o papel essencial da estrutura e do suporte técnico oferecido para o desenvolvimento do paradesporto em Minas Gerais.