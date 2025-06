Micro-ônibus escolar atinge residência no centro de Tenente Portela

Na manhã desta terça-feira, 24 de junho, um micro-ônibus de transporte escolar se envolveu em um acidente na Rua Romário Rosa Lopes, no centro de Tenente Portela.

O veículo, que estava estacionado e com o motor ligado, apresentou uma falha no sistema de freios e acabou descendo sozinho, colidindo contra uma residência.

Felizmente, ninguém ficou ferido, restando apenas danos materiais e o susto dos moradores. Segundo informações, o motorista responsável pelo micro-ônibus mora nas proximidades e se preparava para iniciar o trajeto escolar no momento do incidente. As causas exatas da falha ainda serão apuradas.