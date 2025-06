Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Cerro Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Jaboticaba, cumpriu na tarde desta segunda-feira, 23, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de feminicídio.

As investigações apontam que o suspeito é o autor de um disparo de arma de fogo que resultou na morte de sua ex-companheira. O crime ocorreu na noite de 15 de junho, na localidade de Linha Schmitt, interior de Cerro Grande.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua com as diligências e demais atos investigatórios para a completa elucidação dos fatos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.