ABCD anuncia 180 Seguros como nova mantenedora

A Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) anuncia a 180 Seguros como sua nova mantenedora. Fundada em 2020, a seguradora tech fornece produtos e infraestrutura completa que permitem a instituições financeiras e a companhias de outros setores comercializar seguros de maneira integrada à jornada de compra de seus clientes, por meio do embedded insurance.

A decisão de apoiar a ABCD, de acordo com a empresa, nasceu da convergência com os objetivos da associação de democratizar o acesso a crédito e aperfeiçoar a oferta dos produtos financeiros, principalmente por meio de plataformas digitais.

“A 180 Seguros foi criada a partir do entendimento de que o mercado de seguros apresentava muitas oportunidades, os players tradicionais estavam presos a sistemas legados e encontravam dificuldades em inovar. Ao mesmo tempo, havia um enorme espaço para inclusão social. Para se ter uma ideia do potencial, menos de 20% dos brasileiros possuem seguro de vida e/ou residencial. Nos países desenvolvidos esse índice é superior a 90%”, afirma Mauro Levi D’Ancona, CEO e cofundador da seguradora.

“Em relação ao mercado de crédito, por exemplo, há produtos de seguro muito sinérgicos, como o seguro prestamista, que não apenas protege aqueles que tomam crédito, mas também os ofertantes. Adicionalmente, os seguros podem representar uma linha relevante de receita. Considerando o histórico do Brasil e o atual cenário de aumento de juros e de inadimplência, os produtos de seguros com escopo de proteção ao crédito têm papel relevante. O novo programa Crédito do Trabalhador só reforça este potencial de integração”, completa D’Ancona.

Com o acordo, a 180 Seguros prevê uma série de iniciativas em conjunto com a ABCD, entre elas a contribuição nos debates internos da associação, além de apoio na organização e produção de eventos.

Claudia Amira, diretora-executiva da entidade, destaca que a chegada da nova mantenedora vai fortalecer as ações da ABCD em prol de um mercado de crédito mais inclusivo, inovador e eficiente. “O setor segue envolvido nos principais debates da agenda econômica brasileira e, por isso, é muito importante contar com o apoio da 180 Seguros, uma empresa comprometida com o desenvolvimento da nossa atividade”, pontua a executiva.