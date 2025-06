Dois policiais são presos por suspeita de tentativa de homicídio após briga em casa noturna no norte do RS

Dois policiais militares de 30 e 33 anos foram presos preventivamente por envolvimento em uma tentativa de homicídio em Erechim, no norte gaúcho. Eles estão no Presídio Militar de Porto Alegre desde a última quarta-feira (18). Um jovem de 22 anos também foi preso por envolvimento no caso e encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a agressão aconteceu em 24 de maio, depois de confusão em casa noturna localizada no bairro São Cristovão, em Erechim. Naquele dia, os policiais trabalhavam clandestinamente como seguranças do estabelecimento.

A investigação apontou que a vítima, um homem de 45 anos, frequentava a casa noturna e teria deixado o local a pé e sem pagar a conta. Ele foi perseguido de carro pelos policiais e pelo gerente da casa noturna que, segundo a polícia, dirigia o veículo.

Durante a perseguição, a vítima foi atropelada e agredida até perder a consciência. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave. Ele segue internado com fraturas na coluna.

Por meio de nota (leia na íntegra abaixo), a Brigada Militar informou que, assim que tomou conhecimento do caso, afastou os policiais do policiamento ostensivo e instaurou um inquérito policial militar. A instituição também declarou que colabora com as investigações.

Leia a nota da Brigada Militar na íntegra

"A Brigada Militar informa que tomou conhecimento de denúncia referente a um suposto crime de homicídio doloso tentado cometido por dois policiais militares do 13° Batalhão em Erechim. O fato teria ocorrido em maio, envolvendo uma vítima atropelada por policiais que atuariam como seguranças privados.

Após a denúncia, imediatamente o comando local afastou os militares do policiamento ostensivo e instaurou Inquérito Policial Militar, assim como, a Polícia Civil, também abriu investigação.

Na última quarta-feira (18/6), a Justiça Comum expediu um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido, conduzindo os policiais ao presídio militar em Porto Alegre.