EZVIZ leva novidades para o Eletrolar Show 2025

A EZVIZ, empresa do segmento de segurança inteligente e automação residencial, marca presença na Eletrolar Show 2025. Sob o tema “Home Intelligence Made Easy” (Inteligência Doméstica Simplificada), a marca vai apresentar um portfólio de soluções que atuam no segmento.

O destaque da participação é a apresentação do EZVIZ Connect, que leva inteligência artificial para todos os cantos do lar. Trata-se de um ecossistema pensado para unir segurança, automação e praticidade, oferecendo aos usuários a possibilidade de monitorar e controlar a casa de forma simples e integrada.

“Nossa missão é tornar a vida inteligente mais acessível, simples e segura para todos. Acreditamos que a tecnologia só faz sentido quando realmente melhora a vida das pessoas, oferecendo praticidade, segurança e conforto. O EZVIZ Connect é a materialização desse compromisso, e seguiremos investindo para que nossas soluções sejam cada vez mais integradas, sustentáveis e centradas no usuário”, destaca Wagner Gomes, Gerente Geral da EZVIZ.

O mercado doméstico inteligente segue em plena expansão. Dados da Mordor Intelligence mostram que, globalmente, ele atingiu o marco de US$ 120,1 bilhões em 2024. A projeção é chegar a US$ 370,05 bilhões até 2029, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25,3% entre 2024 e 2029.

“Isso significa que soluções como o EZVIZ Connect, que combinam segurança, automação inteligente e integração com assistentes como Google, Amazon e Apple, estão entrando em um mercado com espaço para inovação. A demanda por câmeras, fechaduras inteligentes, sensores ambientais e automação preditiva segue em alta, motivada por consumidores que buscam mais conforto, eficiência energética e, claro, proteção para casa”, exemplifica Gomes.

Entre os lançamentos da marca, estão as câmeras H80x e H9c Dual, equipadas com lente dupla, campo de visão expandido e sensores de imagem colorida até mesmo no escuro. Por conta dos algoritmos de inteligência artificial, esses modelos conseguem identificar com pessoas, veículos e movimentos suspeitos, emitindo alertas inteligentes e praticamente eliminando os falsos alarmes.

Já a fechadura DL50FVS, com tecnologia de reconhecimento facial, oferece segurança, além da versão DL03 Pro, que possui instalação no estilo DIY (faça você mesmo). Ambas unem segurança biométrica e praticidade.

Na área de limpeza, a EZVIZ apresenta o robô aspirador e mop RE4. Ele conta com sensores que detectam carpetes, faz mapeamento dos ambientes, evita obstáculos e ainda planeja sozinho as melhores rotas de limpeza.

Mas a proposta da EZVIZ vai além da segurança. Todos os dispositivos são pensados como abertos e totalmente compatíveis com os principais assistentes virtuais do mercado. Isso significa que qualquer pessoa pode controlar câmeras, fechaduras, campainhas ou até robôs de limpeza usando comandos de voz no Google Home, Amazon Alexa e, em alguns modelos, até no Apple HomeKit.

Esse nível de integração permite criar rotinas inteligentes e automações personalizadas, conectando diversos dispositivos, seja dentro do ecossistema EZVIZ, seja combinando com produtos de outras marcas. Na Eletrolar, a empresa também anunciará a expansão para o protocolo Matter, isso com o objetivo de aproximar fabricantes e oferecer liberdade para quem quer uma casa realmente inteligente e conectada.

A empresa quer expandir a atuação para novas categorias, como displays inteligentes, sistemas de gerenciamento de energia e sensores ambientais, trazendo mais soluções para dentro das casas. Também acelera investimentos em tecnologias baseadas em inteligência artificial, com avanços em visão computacional, aprendizado de máquina e automação preditiva, que podem tornar os dispositivos não apenas mais inteligentes, como mais autônomos.

Serviço

Eletrolar Show 2025

Local: São Paulo – Novo Distrito Anhembi

Data: 23 a 26 de junho 2025 - das 13h às 21h

Inscrições e informações: https://eletrolarshow.com.br/2025/