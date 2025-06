Nomus realiza evento Conexão Industrial com Grandes Líderes

De 23 a 27 de junho de 2025, acontece o evento Conexão Industrial com Grandes Líderes, organizado pela Nomus, que reunirá 15 líderes de grandes indústrias para compartilhar insights sobre gestão, inovação e transformação no setor industrial. Durante cinco dias, especialistas apresentarão palestras e entrevistas sobre temas relevantes para a indústria, incluindo transição energética, planejamento estratégico, cultura de processos e a importância da automação.

Entre os palestrantes confirmados estão Merivaldo Mundim, que discutirá as mudanças no setor energético, e Adriano Augusto, que abordará a influência da automação nas indústrias. O evento contará ainda com entrevistas de líderes como Andrea Bender, Michele Matias e Roberta Fantinati, que trarão discussões sobre liderança, inovação e as melhores práticas para a expansão e eficiência nas empresas industriais.

O Conexão Industrial com Grandes Líderes visa proporcionar uma plataforma de troca de conhecimentos e experiências práticas para gestores e profissionais do setor industrial, com o objetivo de promover soluções que impulsionem a competitividade e eficiência das empresas.

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial da Nomus.



Para mais informações, é preciso acessar a página do evento em: https://www.nomus.com.br/conexaoindustrial/