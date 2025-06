Homem que atirou e feriu policial em Tucunduva é preso pela polícia

A Polícia agiu com rapidez e prendeu na manhã desta segunda o homem acusado de disparar e ferir um policial militar nesta madrugada.

Segundo informou o comando da Brigada Militar, nesta segunda-feira, por volta das 01h da madrugada, uma guarnição da Brigada Militar (4ºBatalhão de Polícia de Área de Fronteira – 4º BPAF), foi despachada para atender uma denúncia de dois indivíduos em atitude suspeita na Vila Operária em Tucunduva.

Durante a averiguação, a guarnição se deparou com uma mulher solicitando por socorro a qual relatou aos policiais que seu companheiro estaria tentando matá-la e que este estava armado. A guarnição iniciou as buscas e ao avistar os suspeitos e tentar a abordagem um deles efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o Policial Militar no braço. O policial foi socorrido e passa bem. Moradores da Vila Operária relataram um intenso tiroteio durante a ação.

A informação é de que o suspeito teria sido preso na Vila Operária. O homem reside em Três de Maio e já teria outras passagens pela Polícia. Ele foi conduzido até a Polícia Civil e posteriormente deverá ir para o Presídio de Santa Rosa.