PeopleXperience é selecionada para programa Inova Cemig.Lab

A PeopleXperience, startup especializada em soluções digitais para gestão da experiência do colaborador, é uma das empresas escolhidas para participar do Inova Cemig.Lab, iniciativa da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) voltada para o desenvolvimento de inovações sustentáveis no setor elétrico brasileiro.

O Inova Cemig.Lab utiliza recursos do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), oferece até R$ 1,6 milhão por projeto.

Ricardo Pena, CEO da PeopleXperience, conta que o Inova Cemig.Lab foi lançado em março de 2024 e atraiu cerca de 250 propostas, de 17 estados brasileiros e dez países. Segundo ele, a empresa foi uma das 13 startups selecionadas no primeiro ciclo para receber apoio técnico e financeiro.

Para o empresário, a seleção representa uma oportunidade estratégica para ampliar a atuação da empresa com foco em inovação aberta e na transformação do setor energético. “Esse reconhecimento nos posiciona como protagonistas na inovação aberta, permitindo que colaboremos diretamente com uma companhia de referência para enfrentar desafios estratégicos”.

Segundo o CEO da PeopleXperience, o financiamento oferecido pela iniciativa vai impulsionar o crescimento da startup e acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras, especialmente na criação de experiências mais fluidas e centradas no cliente para o setor energético.

“Esse investimento viabiliza a expansão de nossa infraestrutura tecnológica, a contratação de talentos especializados e a validação de hipóteses em ambientes reais da Cemig SIM. Além disso, a parceria abre portas para novas oportunidades de mercado, aumentando nossa visibilidade e credibilidade, o que pode atrair novos clientes e investidores”, afirma o CEO da PeopleXperience.

Pena acredita que a escolha da empresa para integrar o Inova Cemig.Lab está ligada à capacidade de aplicar a abordagem da startup no mapeamento da jornada do cliente ao contexto do setor energético, com propostas alinhadas às metas de transformação digital e sustentabilidade da Cemig SIM.

“A PeopleXperience se destacou por propor soluções que aliam tecnologia, empatia e inovação, atendendo diretamente aos desafios estratégicos apresentados pela Cemig SIM, como a digitalização, melhoria no relacionamento com o cliente e conversão de leads”, revela o empresário.

Inovação e desafios no setor energético

De acordo com o CEO da PeopleXperience, o setor energético brasileiro atravessa um processo de transformação impulsionado por fatores como a abertura do mercado livre, a digitalização dos processos e a busca por fontes mais sustentáveis. Para ele, a crescente demanda por eficiência operacional, redução de custos e experiências de atendimento mais modernas desafia as empresas a inovarem rapidamente e a repensarem seus modelos de atuação.

Para Pena, a complexidade do setor energético impõe desafios como a digitalização de processos, a gestão de grandes portfólios de ativos e a adaptação a mudanças regulatórias, como a expansão do mercado livre. Segundo ele, questões operacionais, como a segurança em subestações, a manutenção de estruturas em áreas de difícil acesso e a redução de perdas técnicas e comerciais, também estão entre as prioridades.

“Existe uma necessidade de aprimorar o atendimento em um contexto de alta demanda e expectativa por serviços mais rápidos e personalizados. Esses pontos exigem inovação contínua e parcerias estratégicas”, afirma o empresário.

O CEO da PeopleXperience destaca o Inova Cemig.Lab como uma iniciativa estratégica, capaz de conectar grandes empresas e startups ágeis na cocriação de soluções que modernizam a infraestrutura do setor e ampliam o acesso à energia. “Programas como esse estimulam a inovação colaborativa, aceleram a adoção de novas tecnologias e fortalecem o posicionamento do Brasil como referência em sustentabilidade e eficiência energética”.

O empresário ressalta que a PeopleXperience tem atuado no setor energético com soluções que buscam otimizar a jornada do cliente, por meio de soluções para tornar as interações com empresas mais intuitivas e o atendimento mais sustentável. De acordo com o CEO, a startup desenvolve ferramentas para mapear e orquestrar a jornada do cliente, integrando tecnologias de automação e análise de dados, como sistemas automatizados de resposta por voz, como URAs e BOTs inteligentes, e plataformas digitais personalizadas.

“Essas soluções reduzem a dependência de processos manuais, diminuem custos operacionais e aumentam a satisfação do cliente. Além disso, nossas iniciativas promovem a sustentabilidade ao otimizar processos, reduzindo retrabalhos e apoiando a transição para modelos de energia mais limpos, como os propostos pela Cemig”, declara o empresário.

Pena revela que as expectativas da PeopleXperience para o Inova Cemig.Lab são elevadas. Segundo o empresário, a meta é não apenas validar e escalar as soluções desenvolvidas em parceria com a Cemig, mas também estabelecer um modelo de inovação que possa ser replicado em outros setores.

Conforme esclarece o CEO, durante os 12 meses do programa, a empresa pretende desenvolver provas de conceito (POCs) — experimentos práticos de pequena escala usados para testar a viabilidade de uma solução — com o objetivo de demonstrar o impacto das tecnologias na operação da Cemig e na experiência dos clientes.

“Almejamos construir uma relação de longo prazo com a Cemig, consolidando a PeopleXperience como uma parceira estratégica no setor energético. Também esperamos que o programa abra novas oportunidades para colaboração com outras empresas e startups, ampliando nosso impacto no ecossistema de inovação”, conclui Pena.