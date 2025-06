Três suspeitos morrem após confronto com o BPChoque em Passo Fundo

Na manhã desta segunda-feira (23), uma perseguição policial resultou em um confronto armado entre criminosos e equipes do 3º Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Brigada Militar, em Passo Fundo. A ação ocorreu na Rua Dalila Mello, nas proximidades do SEST-SENAT.

De acordo com as informações repassadas pelo comandante do 3º BPChoque, tenente-coronel, Rogério Schmidt Navarro, três homens que ocupavam um Chevrolet Corsa, modelo antigo, com placas de Marau, tentaram fugir de uma abordagem policial. Durante a fuga, houve troca de tiros. Os suspeitos efetuaram disparos contra as viaturas, sendo revidados pelos policiais.

Os três indivíduos foram baleados no tiroteio. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas não resistiram aos ferimentos.

Os suspeitos mortos são: João Paulo dos Santos, de 38 anos; Alisson dos Santos Della Mea, de 24 anos; e Ygor Lopes Machado, de 17 anos.

