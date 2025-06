Jovem de 20 anos é encontrado morto às margens da BR-386 em Seberi

A Polícia Civil de Seberi no noroeste gaúcho, investiga a morte de um jovem de 20 anos, encontrado na noite de domingo (22), ele foi localizado no pátio de um estabelecimento situado às margens da BR-386, no município de Seberi.

O cadáver apresentava ferimentos compatíveis, em análise preliminar, com lesões provocadas por arma branca. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Seberi, realizou o levantamento do local e requisitou a realização dos exames periciais necessários para auxiliar na elucidação do caso.

Diligências estão em andamento com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime, bem como identificar a autoria.

Foi instaurado inquérito policial para a investigação dos fatos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.