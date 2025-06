Governo do Estado investe mais de R$ 4,5 milhões no esporte olímpico por meio de atletas, projetos e eventos

Neste 23 de junho, celebra-se um momento especial para o esporte mundial, o Dia Do Desporto e Atleta Olímpico. Foi quando, em 1894, o Barão Pierre de Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional (COI) e concretizou o sonho de recriar os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), o governo do Estado aproveita a data para reforçar o seu compromisso com incentivo aos atletas gaúchos de alto rendimento ampliando o investimento nas modalidades e nos atletas olímpicos.

A partir de programas, linhas de financiamento específicas e eventos, o governo investe, no momento, mais de R$ 4,5 milhões. Essas ações englobam atletas que estão no topo do esporte mundial, beneficiando diretamente um total de 239 profissionais da área e posicionam o Rio Grande do Sul como formador e berço de atletas consagrados no mundo inteiro.

O secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, destaca a importância desse tratamento diferenciado para o esporte de alto rendimento: “O investimento nos atletas olímpicos gaúchos é um dos pilares do nosso trabalho na secretaria. São eles que representam o nosso Estado mundo afora e inspiram os jovens a seguir o caminho do esporte”, ressalta.

Projetos e incentivo focado em alto rendimento

O Programa Pró-Esporte RS possui uma linha de financiamento específica para projetos que englobam atletas que vão ou têm a possibilidade de chegar aos próximos Jogos Olímpicos, denominada “Rendimento Olímpico e Paralímpico”. Essa linha permite um investimento de mais de R$ 2 milhões, distribuídos em oito projetos, e permite a qualificação do treinamento, a participação em competições e a aquisição de equipamentos, entre outros aspectos necessários para auxiliar mais de 150 atletas e treinadores do mais alto nível em suas modalidades.

O ciclista Thiago Bassani, campeão gaúcho da prova de XCO, que está no programa dos Jogos Olímpicos, é um dos contemplados com o financiamento que busca elevar ainda mais o nível dos atletas gaúchos. Ele recebeu R$ 100 mil para buscar seus resultados e, ao falar do Pró-Esporte, deixa em evidência a importância do programa na vida dos atletas: “O Pró-Esporte mudou minha vida, pois sou apaixonado pelo esporte que pratico e ficaria inviável a manutenção dos treinos, a participação em competições que envolvem viagem, hospedagem, alimentação e revisões antes e após a competição”.

Se o ciclista Thiago Bassani tenta chegar aos seus primeiros Jogos Olímpicos, a Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), já tem tradição nacional em ter representantes no maior evento esportivo do mundo. Nas últimas edições dos Jogos, em Paris 2024, apoiado com um projeto do Pró-Esporte RS, o clube conquistou quatro medalhas de bronze na disputa por equipes do judô, com os atletas Leonardo Gonçalves, Rafael Macedo, Ketleyn Quadros e Daniel Cargnin, além de ser casa do técnico Kiko Pereira.

Seguindo a parceria de sucesso, a Sogipa voltou a ser contemplada com um projeto de alto rendimento nas modalidades de judô, ginástica artística e atletismo pelo Pró-Esporte. Com um investimento da Secretaria de R$ 300 mil, o clube tem, atualmente, sete atletas que foram aos Jogos de Paris em 2024. Em 2025, os resultados também já aparecem. Daniel Cargnin foi medalhista de prata no último Campeonato Mundial de Judô, disputado em Budapeste, na Hungria.

O supervisor de projetos esportivos da instituição, Guilherme Staub, projeta a próxima edição: “O clube tem como meta a classificação de cinco a sete atletas nos próximos Jogos”.

Para a concretização dos objetivos, o coordenador da Sogipa destaca o papel fundamental do Pró-Esporte RS: “O nosso projeto aprovado no Pró-Esporte é de extrema importância para a manutenção das equipes de Alto Rendimento da Sogipa, disponibilizando uma excelente equipe multidisciplinar para os atletas, tendo, então, as condições ideais para o seu desenvolvimento no esporte competitivo”.

O skate foi uma das modalidades contempladas com o investimento do governo do Estado -Foto: Divulgação SEL

Bolsa-Atleta RS

O Programa Bolsa-Atleta inclui a categoria Atleta Olímpico e Paralímpico. Com a nova edição em 2025, garantirá bolsas no valor de R$ 5 mil mensais a 25 atletas que participaram dos Jogos mais recentes, em Paris 2024, o que representa um salto de 15 bolsas a mais do que na edição 2024.

A atleta Fernanda Borges, que participou dos últimos dois Jogos Olímpicos, ressalta diferenças e vantagens de ter o programa auxiliando na carreira: “Com o auxílio do Bolsa-Atleta, eu consigo focar 100% nos treinos e competições. Com a bolsa, eu consigo participar não apenas em outros estados, mas também em outros países, como já fiz diversas vezes utilizando do benefício para competir fora do país e conseguir ótimos resultados, que me permitiram ir, por exemplo, ao Mundial e à Olimpíada. Quando comecei no esporte, não existia o Bolsa-Atleta, dependíamos muito de ajuda da família. Hoje, os jovens já têm ajuda do governo na fase estudantil, o que é ótimo”.

Eventos nacionais e internacionais em solo gaúcho

Além de levar nossos atletas aos maiores palcos do esporte mundial, a Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) ainda possui linha de financiamento com valor total acima de R$ 1,2 milhão para receber e organizar eventos de alto nível, que permitem que o povo gaúcho possa ver de perto os nossos atletas e aqueles que vêm de outros estados e países competir por aqui.

O skate foi uma das modalidades contempladas com o investimento, o que possibilitou a Porto Alegre receber, em março de 2025, uma das etapas do STU Pro Tour, um dos mais importantes eventos da modalidade no mundo.