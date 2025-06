Capotamento é registrado na BR-285, em Passo Fundo

Neste domingo (22), um capotamento foi registrado na BR-285, nas proximidades do Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) – Câmpus Passo Fundo. O acidente envolveu um Renault Clio com placas de Passo Fundo.

As informações dão conta que a condutora que perdeu o controle da direção, resultando no tombamento. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo e encaminhada ao Hospital de Clínicas (HC) em estado estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos de praxe no local.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

