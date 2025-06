Homem em situação de rua é encontrado morto em Carazinho

Um homem de 38 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na manhã deste domingo (22), nos fundos de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-285, nas proximidades do Trevo do Avião, em Carazinho.

De acordo com as informações preliminares, a morte está sendo tratada, a princípio, como natural, já que não foram identificados sinais de violência no corpo. Há também a suspeita de que o frio intenso registrado durante a madrugada possa ter contribuído para o óbito, embora essa hipótese ainda não tenha sido confirmada oficialmente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Brigada Militar atenderam a ocorrência.

