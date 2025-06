Alerta Urgente: Deslizamentos de Terra entre Tenente Portela e Derrubadas

Motoristas que trafegam entre as cidades de Tenente Portela e Derrubadas, na região Noroeste do Rio Grande do Sul, devem redobrar a atenção devido a deslizamentos de terra registrados nesse trecho. A instabilidade do solo, agravada pelas intensas chuvas que têm atingido a região nos últimos dias, eleva significativamente o risco de acidentes.

Os deslizamentos podem ocorrer a qualquer momento, especialmente em áreas de encosta ou onde a vegetação foi removida, deixando o solo desprotegido. Fragmentos de rochas, árvores e lama podem bloquear parcial ou totalmente a pista, criando obstáculos perigosos e imprevisíveis.

Recomendações Essenciais para a Segurança no Trânsito

Diante deste cenário, é fundamental adotar uma série de precauções:

* Diminua a velocidade: Em caso de chuva, neblina ou visibilidade reduzida, reduza drasticamente a velocidade. Isso aumenta seu tempo de reação a imprevistos.

* Mantenha distância: Aumente a distância de segurança do veículo à frente. Isso proporciona mais espaço para frenagens bruscas ou desvios inesperados.

* Fique atento aos sinais: Observe atentamente as laterais da pista. Rachaduras no asfalto, árvores caídas, acúmulo de terra ou pedras pequenas na via são indicativos de possível instabilidade.

* Evite o trecho, se possível: Se houver rotas alternativas seguras, considere utilizá-las, principalmente em dias de chuva intensa.

* Evite distrações: Mantenha o foco total na estrada. Celulares e outras distrações são proibidos e ainda mais perigosos em condições adversas.

* Em caso de deslizamento: Se presenciar ou se deparar com um deslizamento, não tente passar. Sinalize a via para outros motoristas e acione imediatamente as autoridades competentes, como a Polícia Rodoviária (191) ou a Defesa Civil (199).

De forma geral, a recomendação de redobrar a atenção estende-se a todas as vias da nossa região. As condições climáticas adversas têm afetado a infraestrutura rodoviária em diversos pontos, tornando a prudência e a cautela essenciais para a segurança de todos. Antes de sair, verifique sempre as condições das estradas e esteja preparado para imprevistos. A sua segurança e a dos demais usuários da via dependem da sua responsabilidade e atenção.