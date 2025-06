Vereador revela que empresa realizou vistoria para definir melhorias no estádio municipal de Coronel Bicaco

Ao se manifestar no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (16/6), o vereador João Marques Brasil (PDT) revelou que, na última semana, uma empresa de engenharia visitou e analisou as melhorias possíveis no estádio municipal de Coronel Bicaco.

As obras serão subsidiadas pela emenda parlamentar de R$ 200 mil, indicada pelo deputado federal Afonso Motta (PDT-RS).

— Achei que esses 200 mil reais iam resolver todos os problemas do estádio municipal, mas, infelizmente, não vai. Mas vai avançar muito, já que o estádio municipal não recebe melhorias desde 2008 — afirmou o presidente do Poder Legislativo.

