União Frederiquense sofre derrota em Passo Fundo e se complica na Divisão de Acesso

Na tarde deste domingo, 22 de junho de 2025, o União Frederiquense foi até o Estádio Vermelhão da Serra e foi derrotado pelo Passo Fundo por 1 a 0, pela 8ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho Série A2.

Apesar de ter ficado com um jogador a mais desde os 3 minutos do primeiro tempo, o Leão da Colina não conseguiu superar a equipe da casa, sofrendo sua segunda derrota na competição

Com o resultado, o União permanece na 11ª posição, com 7 pontos somados em 7 jogos, frutos de 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas, com 5 gols marcados e 8 sofridos (saldo de -3) . O time está a apenas 2 pontos do G-8, zona de classificação, um reflexo de sua busca por estabilidade.

Classificação após a 8ª rodada – Grupo A

Aimoré – 19 pontos Bagé – 13 Veranópolis – 12 Inter-SM – 12 Gramadense – 12 Passo Fundo – 12 Lajeadense – 11 Novo Hamburgo – 9 Brasil de Farroupilha – 9 Esportivo – 7 União Frederiquense – 7 Santa Cruz – 5 Gaúcho – 5 Glória – 5 Real – 0

Obs.: Futebol com Vida desistiu e foi rebaixado automaticamente

Próxima rodada

No domingo, dia 29 de junho, às 15h30, o União enfrentará o Gramadense, novamente fora de casa.

Análise do desempenho

O União teve seu melhor momento com um jogador a mais desde o início da partida, mas não conseguiu transformar vantagem numérica em gol.

Apesar de estar fora da zona de classificação, o time mantem-se próximo — apenas 2 pontos separam a equipe do 8º colocado.

A próxima dura missão é encarar o Gramadense, que figura entre os primeiros colocados, o que exigirá resiliência da equipe.

Histórico da campanha até aqui

1 vitória , conquistada sobre o Santa Cruz por 2 a 1

, conquistada sobre o Santa Cruz por 2 a 1 4 empates (inclusive contra Lajeadense).

(inclusive contra Lajeadense). 2 derrotas, sendo a segunda deste domingo.

Se conseguir reagir e encantar na próxima partida, o União ainda tem chances reais de colar de vez na briga pelo G-8.

Resumo geral do União Frederiquense na Série A2 2025:

Posição: 11º

11º Pontos: 7 (1 V, 4 E, 2 D)

7 (1 V, 4 E, 2 D) Saldo de gols: -3 (5 GP / 8 GC)

-3 (5 GP / 8 GC) Último resultado: 0×1 vs Passo Fundo (fora)

0×1 vs Passo Fundo (fora) Próximo jogo: vs Gramadense (29/6, às 15h30, fora)

Esse cenário reforça a urgência em buscar uma vitória diante do Gramadense e seguir firme rumo à classificação.