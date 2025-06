Último corpo foi encontrado a 1 km de onde o cesto do balão caiu em SC

O corpo da última vítima da tragédia envolvendo o balão que pegou fogo e caiu no município de Praia Grande (SC) foi encontrado a cerca de 1 quilômetro do local onde o cesto caiu. Havia 21 passageiros, sendo que 13 ficaram feridos e outros oito morreram. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (21/6).

Assim que as equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) chegaram ao local, encontraram três vítimas dentro do cesto. Ao lado, havia outra. Todas já estavam sem sinais vitais e com queimaduras e carbonização parciais dos corpos.

Com o apoio de relatos de moradores, foram encontrados mais quatro corpos: um na lateral oposta da via onde estava o cesto, a cerca de 25 metros; um a cerca de 70 metros do cesto, em uma área de campo; um a cerca de 200 metros do cesto, no terreno de um morador local; e o último a cerca de 1 mil metros — 1 km — a sudoeste do cesto, em uma estrada confluente à SC-108.

Cenas de horror

As cenas do acidente, mostrando pessoas se jogando do balão para tentar sobreviver, geraram forte comoção por todo o país.

O que se sabe sobre queda de balão

Havia 21 pessoas no balão no momento do passeio em Praia Grande (SC) na manhã deste sábado (21/6). Ao todo, oito pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas.

No começo da decolagem, quando o balão ainda estava próximo ao solo, uma chama iniciou no cesto, vindo de um maçarico usado no balão de ar quente. É o que relatou o piloto do balão, que sobreviveu à tragédia.

Como o equipamento ainda estava próximo ao solo, o piloto teria orientado que as pessoas pulassem ali mesmo. Dos passageiros, 13 conseguiram saltar, mas as outras pessoas seguiram com o balão.

Com a saída dessas pessoas, o balão ficou mais leve e, com o fogo em sua base, acabou subindo novamente. Quatro pessoas morreram carbonizadas por conta das chamas e outras quatro ao pular do balão.

Os nomes das vítimas são: Leandro Luzzi, Leane Elizabeth Herrmann, Leise Herrmann Parizotto, Everaldo da Rocha, Janaina Moreira Soares da Rocha, Fabio Luiz Izycki, Juliane Jacinta Sawicki e Andrei Gabriel de Melo.

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) vai investigar o caso.

O delegado-geral da PCSC, Ulisses Gabriel, indicou que três vítimas morreram abraçadas em uma postagem nas redes sociais.

O governador de SC, Jorginho Mello (PL), disse, também pelas redes sociais, que está consternado com o acidente. “Nossa estrutura de resgate já está no local. Até o momento, temos a confirmação de 8 óbitos e 13 sobreviventes”, disse.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também lamentou o acidente: “Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente com um balão, na manhã deste sábado [21/6], em Santa Catarina. E colocar o governo federal à disposição delas, das forças estaduais e das municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”

A empresa Sobrevoar, responsável pelo balão, divulgou nota sobre o acidente. A companhia afirmou que “cumpre todas as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)” e acrescentou que não tinha “registros de acidentes anteriores”.

Vítimas da queda do balão em SC

No fim da tarde deste sábado (21/6), foram divulgadas informações sobre as 8 vítimas que morreram durante a queda do balão.

Veja os nomes:

De acordo com informações do NSC Total, parceiro do Metrópoles, Leane e Leise são mãe e filha, respectivamente. Leise era médica de um posto de saúde na cidade de Blumenau, a cerca de 403 quilômetros do local do acidente.

Everaldo Rocha e Janaína Rocha eram casados e moravam em Joinville. O casal estava acompanhado dos filhos, que conseguiram se salvar.

Leandro Luzzi era patinador artístico e dava aulas em uma escola de patinação de Brusque. Ele estava com o namorado, que conseguiu se salvar. Já Andrei Gabriel de Melo era médico oftalmologista em Fraiburgo.

Há também uma lista com os sobreviventes. São 13 pessoas que estão feridas por conta do acidente.

