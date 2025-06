ENEM 2025 tem 5,5 milhões de candidatos inscritos

A edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem cerca de 5,5 milhões de inscritos em todo o Brasil, informou o ministro da Educação, Camilo Santana. — Mais um recorde! É um aumento de mais de 30%, quando comparado a 2022 — comemorou o ministro, em publicação nas redes sociais.

As inscrições para o ENEM terminaram na sexta-feira (13/6). O balanço foi realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) responsável por todas as etapas do exame nacional.

O número ainda pode ser alterado, pois depende da confirmação do pagamento da taxa de inscrição pelos não isentos, até 27 de junho.

Provas:

As provas do ENEM 2025 serão aplicadas pelo INEP nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da federação.

A divulgação do resultado final está agendada para 16 de janeiro de 2026.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.