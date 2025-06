Estreia das Gurias do Yucumã no Gauchão Feminino Sub-20 é remarcada

Na estreia, as Gurias do Yucumã de Tenente Portela enfrentam o Internacional (Divulgação | FGF)

Devido às condições climáticas, o Departamento de Competições da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) transferiu a rodada de abertura do Gauchão Feminino Sub-20 – originalmente agendada para este domingo (22/6).

Na estreia, as Gurias do Yucumã de Tenente Portela enfrentam o Internacional. A partida ocorrerá no próximo dia 28, no distrito de São Pedro, às 15 horas. No outro duelo da primeira rodada, o Grêmio recebe o Cruzeiro de Porto Alegre.

Fórmula de disputa:

Os quatro clubes formam um grupo e irão se enfrentar em turno único. Os dois melhores jogarão a decisão. As outras duas equipes disputarão o terceiro lugar.

