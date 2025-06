Brasil teve redução de homicídios dolosos em 2024

O Brasil registrou redução de 6,33% do número de homicídios dolosos no ano passado, segundo aponta o Mapa de Segurança Pública. Em 2024, houve 35.365 vítimas, enquanto, no ano anterior, o número de pessoas assassinadas foi de 37.754.

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enfatizou que a queda reafirma que as políticas públicas estão no “caminho certo” para garantir mais segurança à população.

— Também obtivemos reduções importantes nos crimes patrimoniais, como furto e roubo de veículos, roubo de cargas e roubo a instituições financeiras, além da diminuição da violência letal por intervenção de agentes do Estado em 4,02% — considerou o ministro.

Os latrocínios tiveram queda menos expressiva (de 972 para 956). Segundo avaliou o ministério, essa redução tem relação com a revogação de decretos que facilitavam a posse e o porte de armas de fogo.

Um argumento é que foi criado um sistema mais rigoroso de rastreamento e controle de armamento, com redução de 79% nos registros de armas em 2023 em relação a 2022.

