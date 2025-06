Agentes da Polícia Civil (PC) e da Brigada Militar (BM) cumpriram mandado de busca e apreensão em Santa Rosa, na tarde de sexta-feira (20/6).

Durante a ação conjunta, foram apreendidos uma espingarda, 39 munições, um carregador de pistola e uma luneta.

Informações divulgadas pelo CRPO Fronteira Noroeste.

