Legislativo de Coronel Bicaco aprova recurso para promoção de atividades esportivas

De maneira unânime, a Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 048/2025, de autoria do Poder Executivo. O texto – apreciado na sessão ordinária de segunda-feira (16/6) – autoriza a abertura de crédito especial por redução de dotação orçamentária até o limite de R$ 14 mil.

Na prática, o Município subsidiará a participação de mais alunos e manutenção da escolinha de futebol coordenada pela empresa RZ Sports - Agenciamento e Formação Esportiva LTDA.

Os treinos da escolinha de futebol começaram em abril.

