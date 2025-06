União Frederiquense visita o Passo Fundo na rodada 8 do Gauchão A2 2025

Depois de vencer a primeira partida no Gauchão A2 2025 – 2 a 1 contra o Santa Cruz –, o União Frederiquense vai atrás de mais três pontos para tentar ingressar na zona de classificação às quartas de final.

No domingo (22/6), o Leão da Colina visitará o Passo Fundo. O jogo da rodada 8 inicia às 15 horas, no Estádio Vermelhão da Serra.

O União Frederiquense está na 11ª posição e a dois pontos do G8. Veja a tabela de classificação.

