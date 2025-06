Copa das Regiões 2025 terá duas partidas neste sábado

Dois confrontos válidos pelas oitavas da Copa das Regiões 2025 serão disputados na tarde de sábado (21/6). A competição é organizada pela Primeira Liga.

Em Barra do Guarita, o Tigre recebe o Guarani de Erval Seco para o jogo de ida. A bola começará a rolar às 15h15.

O primeiro classificado para as quartas de final sairá do duelo entre Associação Humaitá e Nova Candelária. A partida de ida terminou empatada em 0 a 0. Outro empate leva a decisão para os pênaltis. Os dois times entram em campo às 15h15, em Humaitá.

