Mãe e filho morrem em acidente na BR-158 em Panambi

Motorista e a passageira do banco traseiro do Honda Civic faleceram no local (Reprodução | Panambi News)

A colisão frontal entre dois automóveis ocorreu na manhã desta sexta-feira (20/6), na altura da Linha Faxinal, interior de Panambi.

O motorista e a passageira do banco traseiro do Honda Civic faleceram no local. A mulher que viajava no banco dianteiro foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar. Ela seria esposa do condutor. Os três ocupantes do Honda Civic são moradores de Chapecó/SC.

O motorista do outro veículo envolvido no sinistro de trânsito também foi levado para cuidados hospitalares. Ele é médico e trabalha em uma UPA de Panambi.

Os corpos da mãe e do filho foram encaminhados ao IML regional. As autoridades competentes irão apurar as circunstâncias da colisão frontal. As informações são do site Panambi News.

