Evento gratuito sobre esporte e mudança social chega em SP

Democratizar o esporte e torná-lo acessível é um dos principais focos da 7ª Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social (SIEMS), evento oferecido pela REMS, rede com mais de 120 organizações de todo o Brasil, e que usam o esporte como fator de desenvolvimento humano e transformação social.

Em sua 7ª edição, a SIEMS reúne representantes da sociedade civil, academia, poder público, setor privado e outros interessados. Ao longo de três dias de programação gratuita, os visitantes podem acessar painéis e mesas temáticas com especialistas nacionais e internacionais, oficinas práticas e formativas para quem atua com o esporte em diferentes territórios, além de espaços de convivência e troca de experiências entre organizações, projetos e redes.

O evento abordará diversos temas, tais como o esporte pela mudança social, políticas públicas para o esporte, a decolonização de práticas esportivas, as vivências da população LGBTQIAPN+ e de pessoas com deficiência no esporte, entre outros. Confira a PROGRAMAÇÃO COMPLETA.

"O esporte é um direito previsto por lei e deve ser acessado por todas as pessoas. Na REMS, reunimos diversas organizações da sociedade civil que acreditam no esporte como promotor de equidade, saúde e inclusão social. Vemos, cotidianamente, o esporte transformando a vida de pessoas em comunidades, ou cumprindo a função importantíssima de garantir saúde e bem-estar. Mas para que isso aconteça, precisamos coletivamente refletir sobre como os diferentes marcadores sociais - de gênero, classe, raça, entre outros - atravessam o acesso, a permanência e a vivência esportiva", conta Luiz Fernando Nascimento, Presidente do Conselho Deliberativo da REMS.

Esporte e diversidade

Apesar de ser um direito de todas as pessoas, determinados grupos passam por maiores dificuldades para praticar esporte no Brasil e no mundo. Um estudo realizado pela Nix Diversidade, com apoio da Nike, revelou que 63,5% das pessoas LGBTQIA+ relataram já ter sido discriminados ou presenciado algum membro da comunidade sendo violentado durante atividades esportivas.

Pessoas com deficiência também enfrentam inúmeras barreiras: de acordo com estudo publicado pela Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 61% das PCDs alegam ausência de espaços adequados para a prática de atividades físicas nas cidades. Também se queixam sobre a falta de orientação adequada de profissionais de educação física capacitados para atender às suas necessidades específicas.

De acordo com dados colhidos em 2023, as organizações que fazem parte da REMS atenderam diretamente mais de 150 mil pessoas em todo o Brasil. Destas, mais de 80 mil eram do gênero feminino e mais de 3 mil eram pessoas com deficiência.

O evento ocorre, de forma gratuita, na Universidade de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH - USP). Para participar, é necessária a inscrição prévia no site https://siems.framer.ai/#inscricao.

Serviço

7ª Semana Internacional do Esporte Pela Mudança Social

Quando: 24, 25 e 26 de junho.

Horário: conforme programação: 7ª Semana Internacional do Esporte pela Mudança Social

Onde: EACH - USP (Rua Arlindo Béttio, 1000 - Ermelino Matarazzo, São Paulo).

Valor: gratuito

Inscrições pelo site: https://siems.framer.ai/#inscricao