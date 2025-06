FalaRio2: plataforma promove comunicação comunitária no RJ

Helaine Ferreira, profissional de marketing com expertise em tecnologia, desenvolveu uma plataforma de comunicação voltada para os moradores da Barra Olímpica, região da Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). O portal FalaRio2 opera com um modelo que alia apuração jornalística à participação comunitária, utilizando redes sociais como principal canal de disseminação de informações locais. No momento, o Instagram possui a maior audiência do veículo com mais de 30 mil seguidores e mais de 1,7 milhão de visualizações no último mês, sendo o site um tipo de apoio.

Segundo Helaine, a plataforma tem como principal objetivo combater a desinformação e promover a educação midiática. O FalaRio2 opera com um modelo colaborativo, no qual informações são publicadas em tempo real nos stories do Instagram e atualizadas conforme novos dados são verificados.

“Os próprios moradores ajudam a confirmar ou corrigir notícias, criando um fluxo de informações mais transparente”, explica a fundadora do portal. A plataforma surgiu de forma independente em 2019, como uma iniciativa de Helaine para relatar o cotidiano e os problemas da Barra Olímpica.

“O que começou com publicações simples nas redes sociais evoluiu para um ecossistema de comunicação digital com foco em jornalismo local, participação comunitária e tecnologia”, resume.

Além disso, prossegue, o portal mantém contato com vereadores, subprefeitos e policiais para validar informações oficiais antes de publicá-las no feed. “Priorizamos a precisão, mesmo que isso signifique esperar um pouco mais para trazer o cenário completo”, afirma.

Interação e disseminação de informações

Os grupos de WhatsApp e Telegram do FalaRio2 funcionam como uma extensão digital das antigas conversas de rua. “Eles servem para pedir indicações de serviços, relatar ocorrências locais (como acidentes) e manter os vizinhos conectados”, diz Helaine.

Já no Instagram, as notícias urgentes são divulgadas nos stories, enquanto informações consolidadas vão para o feed. “No WhatsApp, só compartilhamos alertas críticos, como bloqueios na Linha Amarela, para não saturar os grupos”, complementa.

Inovações tecnológicas

A fundadora revela que o portal FalaRio2 está desenvolvendo soluções com Inteligência Artificial (IA) para automatizar a coleta de denúncias e demandas da região, gerar estatísticas precisas para cobrar ações do poder público, organizar dados e identificar padrões de problemas locais.

“Atualmente, recebo centenas de mensagens diariamente, o que torna inviável realizar um controle histórico e estatístico manual. Por isso, estou desenvolvendo uma ferramenta de Inteligência Artificial capaz de ler e interpretar automaticamente todas as mensagens recebidas pelo FalaRio2. A partir dessa interpretação, o sistema será capaz de categorizar os conteúdos de forma precisa, classificando-os em temas como reclamações gerais, ocorrências de violência, problemas de iluminação pública, vazamentos de esgoto, entre outras categorias relevantes para a gestão de dados da região”, explica Helaine.

“Com essa categorização, poderei estruturar dashboards e relatórios dinâmicos por meio de ferramentas de Business Intelligence, como o Google Looker Studio. Isso permitirá uma análise detalhada das demandas da região, identificação de padrões de reclamações e solicitações, entre outros indicadores relevantes. Dessa forma, quando as questões envolverem atribuições do poder público, terei acesso a dados consolidados e visualizações estratégicas para evidenciar o problema”, acrescenta. “Caso necessário, também poderei realizar análises aprofundadas, segmentando os dados ou entrando em contato diretamente com os usuários para obter informações complementares e enriquecer a base de evidências”, afirma a profissional.

Helaine também destaca que, além disso, foi criado um podcast para aprofundar discussões com autoridades e empresas da região. “Os moradores poderão assistir aos episódios completos ou apenas aos cortes dos temas que lhes interessam”, adianta.

O programa já possui 4 episódios publicados e foi nomeado como “Fala Barra Olímpica”. Ele pode ser acessado pelo YouTube ou pelo próprio site.

Até agora, os convidados foram:

Talita Galhardo, vereadora e ex-subprefeita de Jacarepaguá, falando sobre como agentes públicos e a mídia independente podem colaborar para promover mudanças;

Leandro Marques, atual subprefeito da região da Barra Olímpica e ex-subprefeito de Jacarepaguá, abordando a transformação da governança local após a redefinição do bairro, que passou de Jacarepaguá para Barra Olímpica;

Gabriel Feijão (Câmeras Gabriel), responsável pelas operações regionais da Gabriel, um sistema de monitoramento urbano inteligente implantado nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, exemplificando como a inovação e a tecnologia podem ser usadas para melhorar a segurança pública por meio da colaboração entre o setor privado, os moradores e o governo;

Carlo Caiado, vereador e atual Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, trazendo os principais temas enviados pelos moradores, incluindo segurança pública, trânsito, educação, saúde e o uso da tecnologia na gestão urbana.

Impacto e credibilidade

“Por ser uma plataforma colaborativa, o FalaRio2 mede seu impacto por meio do retorno orgânico da comunidade. Recebemos mensagens de agradecimento quando resolvemos questões locais, como melhorias em vias públicas”, destaca a comunicadora.

Além disso, Helaine reforça a credibilidade do portal. “Diversos moradores esperam nossa confirmação antes de acreditar em notícias de outras páginas on-line”, afirma.

Em relação ao impacto da FalaRio2, a profissional relembra um caso emblemático, que foi a redução das queimadas na região após a cobertura do portal chamar a atenção da mídia e do poder público para a questão.

Para mais informações, basta acessar: http://www.falario2.com